الأربعاء 04 تشرين الأول 2023
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532 مليون دينار استثمارات عربية بقطاع الفنادق الأردني

العاصمة عمان -(الغد)
عمان
قال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية الناطق باسمها حسين هلالات، إن قيمة الاستثمارات العربية بالمنشآت الفندقية باستثناء الفنادق القائمة في مدينة العقبة تتجاوز ال 532 مليون دينار، في حين تبلغ قيمة الاستثمارات التي يملكها المستثمرون العرب بالشراكة مع مستثمرين أردنيين قرابة 265 مليون دينار.اضافة اعلان
وأوضح هلالات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان الاستثمارات العربية في قطاع السياحة بالمملكة، تلعب دورًا مهمًا في تعزيز تطور هذا القطاع على الصعيدين المحلي و ألإقليمي، كما تسهم هذه الاستثمارات في تحقيق النمو الاقتصادي الوطني، وتقليل معدلات البطالة، وتنمية المنتج السياحي، ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني بشكل عام والمجتمعات المحلية بشكل خاص.
وأكد، أن الاستثمار في القطاع الفندقي بالأردن يمُثل فرصًا جاذبة ومربحة للمستثمرين، نتيجة نشاط وازدهار السياحة بالمملكة، والطلب المتزايد على خدمات الإقامة، والمنتج السياحي المتنوع والفريد، والأمن والأمان الذي تتمتع به.
وأشار هلالات، الى أن أعداد المنشآت الفندقية التي يملكها مستثمرون عرب باستثناء الفنادق القائمة في مدينة العقبة تصل الى 57 منشأة، في حين تصل أعداد المنشآت التي يملكها مستثمرون عرب بالشراكة مع مستثمرين أردنيين الى 7 منشآت، مبيناً أن عدد العاملين في هذه المنشآت يتجاوز 4 آلاف عامل.
وقال " لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، لا بد من العمل على تقديم الحوافز للمشاريع الاستثمارية التي تقام بالمحافظات، وتخفيض الضرائب على المنشآت الفندقية، وتخفيض كلف الطاقة و أسعار المياه، ومنح الحوافز في المناطق التنموية من اجل إنشاء مشروعات سياحية، والتنسيق الحثيث بين الوزارات والدوائر المختلفة للتسهيل على المستثمر.-(بترا)
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