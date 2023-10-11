538 انتهاكا للمحتوى الفلسطيني.. منصات التواصل الاجتماعي تتحيز للاحتلال

إبراهيم المبيضين

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في الوقت الذي تتحيز فيه ادارات منصات التواصل الاجتماعي العالمية للمحتوى الصادر عن الاحتلال الاسرائيلي، على شاكلة تغريدة بثت يوم امس لإحدى السياسيات الاسرائيليات من حزب "الليكود"، دعت فيها الى "تسوية" غزة مع الأرض بالقنابل، والتعامل معها "بلا رحمة"، يلاقي المحتوى العربي الفلسطيني بالمجمل نهجا مغايرا من هذه المنصات بتقييده وحظره بانحياز صارخ لروايات ومحتوى الاحتلال الاسرائيلي.وتظهر تقارير حديثة ان المحتوى الفلسطيني على مختلف المنصات الاجتماعية العالمية قد لاقى انتهاكات بلغ عددها 538 انتهاكا خلال فترة اول ثمانية أشهر من العام الحالي 2023 اكثرها كان عبر منصة التواصل الاجتماعي الاكثر شهرة واستخدام في العالم الرقمي "فيسبوك".وبينت التقارير ان شبكة "فيسبوك" سجلت اكبر عدد من الانتهاكات بحق المحتوى الفلسطيني خلال اول ثمانية أشهر برصد حوالي 356 انتهاكا عليها، فيما بلغ عدد الانتهاكات على منصة " اكس" او تويتر سابقا قرابة 68 انتهاكا، وعلى منصة انستغرام حوالي 72 انتهاكا، والباقية موزعة على باقي المنصات.وتؤكد تقارير احصائية لمركز صدى سوشال، المركز الفلسطيني المتخصص بالحقوق الرقمية بأن الانتهاكات التي تعرض لها المحتوى الفلسطيني على شبكات التواصل الاجتماعي خلال فترة اول ثمانية أشهر كان اكثر من نصفها بحق المؤسسات الإعلامية والصحفيين، فيما شملت الانتهاكات الاخرى تنفيذ عمليات تقييد او حظر او حذف لحسابات تناولت المحتوى الفلسطيني، فيما يظهر بشكل واضح عدم التعامل بحزم وبالمثل مع المحتوى العبري.واكد المركز في تقارير ومنشورات له على مختلف المنصات قامت " الغد" برصدها بأن الاحتلال يواصل فرض القيود على استخدامات الانترنت في غزة ومحاربة المحتوى الفلسطيني بالتزامن مع الاحداث الميدانية الجارية حاليا في فلسطين.ودان المركز قبل ايام ما تقوم منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية ( ميتا المالكة لفيسبوك وانستغرام وواتساب، ومنصة اكس او تويتر سابقا، وتيك توك) من تقييد ومحاربة للمحتوى الفلسطيني المتعلق بالأحداث الراهنة في فلسطين المحتلة، تمثلت في حجب صفحات إعلامية وحسابات شخصية عند التغطية الصحفية الفلسطينية.وقال المركز في منشور له على منصات التواصل الاجتماعي: "انه في الوقت الذي تتسارع فيه الأحداث الميدانية في فلسطين المحتلة ومحاولة المستخدمين متابعة الأحداث، تقوم إدارات هذه المنصات بعمليات انتقائية تقرر خلالها ما يسمح للمستخدم رؤيته وما لا يسمح، عبر عمليات ممنهجة من حذف المحتوى أو تقليل نسب وصوله للجمهور، وهو ما يعتبره المركز بمثابة حظر شعب بأكمله مع تاريخه، وأن تقييد ومسح هذا المحتوى يعني أيضًا حظر سردية أساسية تستحق أن تسمع وأن يُعترف بها".واوصى مركز صدى سوشال إدارات منصات التواصل الاجتماعي أن تقف بمسافة واحد من جميع مستخدميها وألا تعطي تفضيلات لرواية على حساب رواية أخرى، في الوقت الذي يشهد العالم فيه تحولا رقميًا شاملا تعمل هذه المنصات عائقًا بين وسائل الاعلام الفلسطيني وتحولها الرقمي الكامل، مما يسبب قصورًا في آليات عملها.ودعا المركز المستخدمين العرب والفلسطينين بالعموم الى تجنب نشر صور أو مقاطع فيديو تحتوي على دماء، أو أشلاء والتي قد تضر بسلامة حساباتهم أو صفحاتهم على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.وفي المقابل قال المركز عبر منشور له على شبكة فيسبوك أمس: "تقوم جماعات المستوطنين الإسرائيليين بالتحريض المستمر ونشر خطابات الكراهية بحق الفلسطينيين بشكل عام وأهالي قطاع غزة بشكل خاص ويطالبون بتدميره بشكل كامل"، داعيا المستخدمين الى التواصل معه في حال تعرض المستخدم أو مصادفته أي من هذه المنشورات، ليتم التواصل مع إدارات المنصات لإزالتها.وعلى صعيد متصل وفي ظل التصاعد الأخير للأحداث الجارية في فلسطين، قام مركز فلسطيني اخر يحمل اسم "حملة" وهو المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي ، برصد وتوثيق مئات من حالات انتهاك الحقوق الرقمية بحق المحتوى الفلسطيني عبر منصة "حُر " خلال الايام القليلة الماضية، وشملت هذه الانتهاكات حالات خطاب كراهية وتحريض باللغة العبرية، حذف المحتوى الفلسطيني، بالإضافة إلى تقييد حسابات ناشطين في الحقوق الفلسطينية.واكد المركز انه يقوم بحملة للتواصل المستمر مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي لإزالة عدد كبير من هذه الانتهاكات حتى الآن.واكد المركز على أهمية الإبلاغ عن حالات خطاب الكراهية والتحريض، وخصوصا على الحالات المكتوبة باللغة العبرية، لافتا الى ان هذا الإبلاغ يسهم بشكل كبير في توثيق ومتابعة الانتهاكات التي يتعرض لها الأفراد الفلسطينيون والمؤسسات الفلسطينية.