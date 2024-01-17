الأربعاء 17 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

6 فرص استثمارية جديدة في السياحة والصناعات الغذائية - (رابط)

إطلاق 6 فرص استثمارية جديدة في السياحة والصناعات الغذائية
إطلاق 6 فرص استثمارية جديدة في السياحة والصناعات الغذائية

أطلقت وزارة الاستثمار اليوم الأربعاء 6 فرص استثمارية جديدة عبر المنصة الإلكترونية (invest.jo) في القطاع السياحي والصناعات الغذائية كمرحلة ثالثة من إطلاق الفرص الاستثمارية التي أطلقتها الوزارة سابقاً، بحجم استثمار كلي متوقع 58.43 مليون دولار، ليصبح عدد الفرص التي أطلقت على المنصة 36 فرصة استثمارية وبحجم استثمار كلي يتجاوز 1.4 مليار دولار.

وأضافت الوزارة في بيانها أن الفرص الاستثمارية أطلقت بهدف التشجيع على الاستثمار في القطاع السياحي والصناعات الغذائية، حيث تم تحديد ثلاث فرص استثمارية في القطاع السياحي شملت مشروع إقامة القرية السياحية بحجم استثمار  متوقع (20 مليون دولار)، ومشروع إعادة تأهيل واستخدام قرية دير الصمادية الجنوبي بحجم استثمار متوقع (4 مليون دولار)، ومشروع إقامة منتزه عجلون الوطني بحجم استثمار متوقع (5 مليون دولار).

اضافة اعلان

 

أما الثلاث فرص الاستثمارية الأخرى فكانت من نصيب قطاع الصناعات الغذائية لتشمل مشروع إقامة مزرعة نموذجية بحجم استثمار متوقع (430 ألف دولار)، ومشروع أكاديمية طهي بحجم استثمار  متوقع (7 مليون دولار)، ومشروع سلسلة التخزين المبرد بحجم استثمار متوقع (25 مليون دولار).

يذكر أن وزارة الاستثمار أطلقت منصة (invest.jo) تموز الماضي لمواكبة السِّياسة الاستثماريَّة العامة وكأداة من أدوات استراتيجيَّة الترويج للأعوام 2023-2026، التي تستهدف التركيز على قطاعات واعدة وأسواق محددة بهدف زيادة حجم الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية التي تسهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للأردنيين وبما يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2033

وتتضمن المنصة الآن 36 فرصة استثمارية متنوعة قطاعياً وجغرافياً ضمن قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، إضافة إلى عدد من القطاعات الاقتصادية التي يمكن التعرف على مزايا الاستثمار بها بواقع 17 قطاعا، وهي قطاع الزراعة والأمن الغذائي، الصناعات الكيماوية، الصناعات الإبداعية، التعليم، الطاقة، النمو الأخضر، التجارة، النقل والخدمات اللوجستية، المياه، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العلوم الحياتية، الرعاية الصحية، السياحة، التعدين، الصناعات الغذائية، المحيكات والملابس، صناعة الأفلام، إضافة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
وزير السياحة والآثار يكرم أقدم دليل سياحي في الأردن

القيسي يكرم أقدم دليل سياحي في الأردن

منذ1 ساعة
السوق المركزي - (تصوير: أمجد الطويل) - (أرشيفية)

إليكم أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي ليوم الأربعاء

منذ3 ساعة
أسلاك كهرباء - (تعبيرية)

3705 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل في الأردن الثلاثاء

منذ3 ساعة
تجارة عمان تشكر جنوب افرقيا لجهودها بتعرية العدوان الاسرائيلي على غزة

تجارة عمان تشكر جنوب افريقيا لجهودها بتعرية العدوان الاسرائيلي على غزة

منذ4 ساعة
عمان

الأردن يجهز فرصا استثمارية واعدة متكئا على قواعد وممكنات متينة

منذ6 ساعة
703c6cdf-ذهب

41.2 سعر الذهب عيار 21 محليا

منذ7 ساعة
افكار و مواقف

محاكمة إسرائيل في لاهاي

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا يسود عدم اليقين في الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

مائة يوم من الأسئلة

سائد كراجة |اليوم

المهنيون ينعون صناديقهم التقاعدية

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مقاتل حوثي على شاطئ البحر الأحمر - (أرشيفية)

كيف أثرت هجمات الحوثيين على طرق التجارة العالمية

ترجمات | منذ20 ساعة
جاءت الضربات ضد الحوثيين ردا على أسابيع من الاقتتال في البحر الأحمر – (المصدر)

الشرق الأوسط يستعد للفوضى مع تصاعد التوتر بين إيران والغرب

ترجمات | منذ20 ساعة
ناشطون مناصرون للقضية الفلسطينية يطالبون بوقف تمويل إسرائيل - (أرشيفية)

ما النصر في غزة؟‏

ترجمات |15 كانون الثاني 2024
غيرت فيلدرز حقق فوزاً غير متوقع في هولندا بعد حملته على "تسونامي اللجوء" - (المصدر)

كان على "أوروبا الجديدة" توقع قدوم اليمين المتطرف

ترجمات |15 كانون الثاني 2024
بنيامين نتنياهو، في الوسط، مع عسكريين في شمال قطاع غزة، 25 كانون الأول (ديسمبر) – (من المصدر)

حديث إسرائيل عن توسيع الحرب إلى لبنان يثير قلق أميركا

ترجمات |14 كانون الثاني 2024
أجهزة طرد مركزي في مرفق نووي إيراني - (أرشيفية)

إيران تسرع مساعيها لصنع القنبلة النووية

ترجمات |14 كانون الثاني 2024
 