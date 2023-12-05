الثلاثاء 05 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

6.407 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 11 شهرا

6.407 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 11 شهرا
6.407 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 11 شهرا
بلغت صادرات غرفة صناعة عمان، خلال 11 شهرا الماضية من العام الحالي 6.407 مليار دينار، مقابل 6.918 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2022.
ووفقا لمعطيات إحصائية حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، سجلت صادرات 6 قطاعات ارتفاعا، فيما انخفضت للأربعة الباقية بنسبة تراوحت بين 0.6 بالمئة للجلدية والمحيكات و 23.7 بالمئة للصناعات التعدينية.اضافة اعلان
وواصلت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، استحواذها على غالبية صادرات غرفة صناعة عمان خلال 11 شهرا الماضية من العام الحالي، مسجلة مجتمعة ما قيمته 3.708 مليار دينار.
وحسب المعطيات الاحصائية، ارتفعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية خلال 11 شهرا الماضية من العام الحالي، إلى 1.065 مليار دينار مقابل 902 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وزادت صادرات صناعة عمان إلى السعودية خلال 11 شهرا الماضية من العام الحالي، إلى 745 مليون دينار مقابل 689 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت صادرات الغرفة إلى العراق خلال 11 شهرا الماضية من العام الحالي، ووصلت لنحو 791 مليون دينار، مقابل 653 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2022.
بالمقابل، تراجعت صادرات الغرفة إلى الهند خلال 11 شهرا الماضية إلى نحو 1.107 مليار دينار مقابل 1.461 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ورغم ذلك جاءت بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان.
وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال 11 شهرا الماضية من العام الحالي، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة نحو 2.831 مليار دينار، وبنسبة نمو 8.2 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ثم الدول الآسيوية غير العربية نحو 1.760 مليار دينار، والدول الإفريقية 61 مليون دينار.


وبلغت صادرات صناعة عمان لدول أميركا الشمالية خلال 11 شهرا الماضية من العام الحالي 1.125 مليار دينار وبنسبة نمو 18.3 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ودول أميركا الجنوبية 97 مليون دينار، ودول الاتحاد الأوروبي 281 مليون دينار، ودول أوروبية من غير بلدان الاتحاد 153 مليون دينار، وبلدان أخرى بقيمة نحو 100 مليون دينار.
وتوزعت صادرات الغرفة خلال 11 شهرا الماضية من العام الحالي 2023، على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 1.890 مليار دينار، والكيماوية ومستحضرات التجميل 1.168 مليون دينار، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات نحو 956 مليون دينار.
وحسب المعطيات الإحصائية بلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ما قيمته 685 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 603 ملايين دينار، والجلدية والمحيكات 425 مليون دينار.
وتوزعت باقي صادرات صناعة عمان خلال 11 شهرا الماضية من العام الحالي على قطاعات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة نحو 276 مليون دينار، والبلاستيكية والمطاطية نحو 253 مليون دينار، والإنشائية 134 مليون دينار، والصناعات الخشبية والأثاث بقيمة نحو 17 مليون دينار.
يشار إلى أن غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962 تضم في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل لنحو 5 مليارات دينار. بترا


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