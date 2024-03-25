الإثنين 25 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

60 مليون يورو من ألمانيا والاتحاد الأوروبي لدعم قطاع المياه والصرف الصحي في الأردن

8 ملايين يورو لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن
عملة اليورو - (تعبيرية)
وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم الاثنين، اتفاقيتي تعاون بقيمة 60 مليون يورو لدعم قطاع المياه والصرف الصحي، مقدمة من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي.اضافة اعلان

وبحسب بيان للوزارة، وقع الاتفاقيتين وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان، ومدير بنك الإعمار الألماني في الأردن الدكتور مارك شفيتيه، وعن الجهة المنفذة وزير المياه والري المهندس رائد أبو سعود، بحضور وزير الدولة الألماني في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية نيلز آنين، والسفير الألماني في عمان بيرترام فون مولتكه، وسفير الاتحاد الأوروبي في عمان بيير- كريستوف تشاتزيسافاس.

واشتملت الاتفاقيتان على منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 مليون يورو للإسهام في مشروع تحسين كفاءة الطاقة من خلال توليد الكهرباء من الغاز الحيوي في محطات معالجة مياه الصرف الصحي لدعم احتياجات قطاع المياه من خلال بنك الإعمار الألماني، وعلى قرض ميسر بقيمة 50 مليون يورو قدمتها الحكومة الألمانية من خلال بنك الإعمار الألماني، لتمويل مشروع التخلص من حمأة مياه الصرف الصحي المعالجة الصديقة للبيئة والمناخ.

وأوضحت طوقان أن مشروع تحسين كفاءة الطاقة من خلال توليد الكهرباء من الغاز الحيوي في محطات معالجة مياه الصرف الصحي، يهدف إلى زيادة كفاءة استخدام الطاقة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي، بما يسهم في تحسين نسبة استرداد التكلفة لقطاع المياه وحماية المناخ، وذلك من خلال توسعة وتحديث محطة معالجة مياه صرف صحي جنوب عمان ومحطة مياه الصرف الصحي لغرب جرش.

وبينت أن مشروع التخلص من حمأة مياه الصرف الصحي المعالجة الصديقة للبيئة والمناخ يهدف إلى الإسهام في التخلص المستدام من حمأة مياه الصرف الصحي وإعادة تدويرها وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وحماية البيئة، وذلك من خلال تجفيف حمأة مياه الصرف الصحي والتخلص منها في مدافن النفايات الأحادية في خمسة مواقع في جميع أنحاء الأردن (الأكيدر، الغباوي، معان، اللجون والعقبة).

وعبرت الوزيرة طوقان عن بالغ التقدير للحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي على المساعدات التنموية والإنسانية التي تم تقديمها للأردن.

من ناحيتهما، أشار وزير الدولة الألماني وسفير الاتحاد الأوروبي إلى دور المملكة المحوري وجهودها التنموية والإنسانية والإصلاحية، مؤكدين مواصلة التزام الاتحاد الأوروبي وألمانيا بدعم الأردن في تلك الجهود.

وعُقد اجتماع ثنائي مع وزير الدولة الألماني والوفد المرافق، تم خلاله التباحث حول إمكانية المساهمة في تمويل أولويات الحكومة للمرحلة المقبلة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023-2025) وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وذلك من خلال المساعدات التنموية الألمانية التي سيتم تخصيصها للأردن للمرحلة المقبلة، كما تم مناقشة التحديات المرتبطة بخصوص تمويل أولويات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، وذلك لاستدامة الخدمات المقدمة للاجئين السوريين في المخيمات والمجتمعات المستضيفة.

وأكدت طوقان أهمية مواصلة دعم الأردن لتمكينه من مواجهة هذه التحديات، حيث أتى هذا الاجتماع تمهيدا لعقد المحادثات الأردنية- الألمانية الرسمية حول برنامج التعاون التنموي للأعوام (2024 / 2025) والتي ستعقد في بداية شهر أيار/ مايو المقبل. (بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مؤسسة المواصفات والمقاييس

نتائج 180 جولة رقابية للمواصفات في الثلث الأول من رمضان

منذ4 ساعة
عربة تسوق

توقعات بتحسن الطلب على المواد الغذائية خلال الأيام المقبلة

منذ4 ساعة
شاشة عرض الأسعار في بورصة عمان-(أرشيفية)

بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

منذ5 ساعة
صادرات - (تعبيرية)

انخفاض المستوردات بنسبة 19.7% وارتفاع الصادرات 1.2%

منذ7 ساعة
كناكريه: الاستثمار في الصناعة يشكل 33% من اجمالي المساهمات

كناكريه: الاستثمار في الصناعة يشكل 33% من اجمالي المساهمات

منذ7 ساعة
epicureanadventuresolives_hero

إربد الأولى بإنتاج زيت الزيتون في 2023

24 آذار 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

لا يريدون وقف الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

همسات حول النواب والحكومة بعد الإفطار

جهاد المنسي |اليوم

الحرب على غزة.. وأسئلة الأولويات الوطنية

نضال منصور |اليوم

محددات الحرب وحدود الصراع!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

سورية والعرب.. تجربة جديدة

سميح المعايطة |اليوم

لإعادة ترسيم الحدود بين السلطات!

د.خليف الخوالدة |اليوم

التطرف الذي ينتشر في العالم

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
مشهد من الدمار الذي أحدثه القصف الإسرائيلي في غزة، 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (أرشيفية)

لم أعد أؤيد الحرب في غزة‏

ترجمات | منذ21 ساعة
شهدت قيمة العملة المصرية مقابل العملات الأجنبية انخفاضات مطردة - (المصدر)

الاقتصاد المصري نحو المجهول

ترجمات | منذ21 ساعة
نتنياهو

‏معركة نتنياهو الأخيرة - لا انتصار، وإنما مذبحة فقط في رفح

ترجمات | منذ21 ساعة
1711148433977833600

"رصيف" بايدن البحري في غزة إيماءة جوفاء‏

ترجمات |23 آذار 2024
قادة شركات التكنولوجيا أثناء مؤتمر في سان فرانسيسكو عن الذكاء الاصطناعي، حزيران (يونيو) 2023 - (المصدر)

المسار الصحيح لتشريعات الذكاء الاصطناعي: التركيز على الإمكانيات وليس المخاطر

ترجمات |22 آذار 2024
‏لافتة على طريق شمالي في مالي كتب عليها "ولاية غاو الإسلامية ترحب بكم" - (أرشيفية)

"داعش" يتقدم في أفريقيا

ترجمات |20 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
مجازر الكيان في رمضان

مجازر الكيان في رمضان

مصروف رمضان 23 آذار 2024

hajjaj copy

مسيرات الموت 22 آذار 2024

مسيرات الموت

معلش 21 آذار 2024

معلش

تعبان ! 20 آذار 2024

حمزة حجاج- تعبان !

قبل وبعد الإفطار 19 آذار 2024

حمزة حجاج- قبل وبعد الإفطار
 
 