 
الثلاثاء 04 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

600 ألف رأس من الخراف متاحة لعيد الأضحى

إحدى حظائر الأغنام المنتشرة قبيل عيد الأضحى - (تصوير: ساهر قدارة)
إحدى حظائر الأغنام المنتشرة قبيل عيد الأضحى - (تصوير: ساهر قدارة)

أظهرت أرقام رسمية استعدادات الحكومة لعيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن عدد الخراف المستوردة بلغت 600 ألف رأس من مختلف المناشئ وذلك لغاية نهاية شهر أيار/مايو من العام الحالي .

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وأوضحت الأرقام أن المتاح من الخراف استعدادا لعيد الأضحى حوالي 600 ألف رأس من الخراف المحلية والمستوردة (250 ألف راس خراف محلية و350 ألف رأس خراف مستوردة).


أما المتاح من العجول 15 ألف رأس محلية ومستوردة  بالإضافة إلى 800 رأس من الإبل.


ووفق الأرقام، تعتمد أسعار الأضاحي على وزن الأضاحي والكميات المعروضة ويتوقع أن تكون الأسعار كالتالي: 


- الأسعار المتوقعة للأضاحي المستوردة بمعدل 180-220 دينار للراس الواحد.
-  الأسعار المتوقعة للأضاحي المحلية 230-280 دينار للراس الواحد .


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