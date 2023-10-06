السبت 07 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

600 شركة تتقدم للاستفادة من "التنمية الصناعية"

FlewRgZXkAIFDNt
أحد المصانع

أكد البنك الدولي، مؤخرا، أن 600 شركة تقدمت بطلبات للاستفادة من صندوق دعم التنمية الصناعية في الأردن من أصل 1000 شركة أبدت اهتماما بالأمر.

اضافة اعلان


وأوضح البنك، ضمن وثيقة إفصاح عن إطلاق صندوق دعم التنمية الصناعية في الأردن الذي تم تمويله من قبل البنك في إطار مشروع صندوق دعم التنمية الصناعية الموقع مع الحكومة الأردنية، أنه تم إحراز تقدم كبير نحو  التشغيل الكامل للصندوق. 


ويتكون المشروع الذي تمت الموافقة عليه من قبل البنك الدولي في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، من مكونين بقيمة تمويل تبلغ 85 مليون دولار، والمكون الأول يتمثل في تطوير القدرة التشغيلية للصندوق وتنفيذ برامجه الرئيسية وخصص له تمويل بقيمة 84 مليون دولار، إضافة إلى المكون الثاني وهو إدارة الصندوق ومراقبته وتقييمه ورصد له تمويل بقيمة مليون دولار. 


ولفت البنك، في الوثيقة، إلى أن جميع برامج الصندوق الأربعة والمتمثلة في تحديث الصناعة وترويج الصادرات، إضافة إلى ضمان ائتمان الصادرات، وبرنامج الحوافز القائمة على النتائج قد تم تنفيذها، مبينا أنه تم الانتهاء من التقييم لمعظم البرامج، مع بدء اقتراب التنفيذ الفعلي للمشروع. 


وأشار البنك إلى أن مشروع الصندوق الذي يتم تنفيذه من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين، يسير بدرجة مرضية نحو تحقيق أهدافه الإنمائية، وبدرجة مرضية إلى حد ما على مستوى التنفيذ.


وبحسب البنك، تتمثل الأنشطة الرئيسية التي يمولها مشروع الصندوق في ما يلي: تطوير الصناعة وبرامج تنمية الصادرات، إضافة إلى برنامج الحوافز المستندة إلى النتائج، إلى جانب تيسير الحصول على خدمات التأمين على ائتمان التصدير، وأيضا الحصول على منتجات و أدوات التمويل الجديدة الخاصة بسلاسل التوريد.


كما يركز المشروع على دعم التوازن بين الجنسين، إذ يتضمن تدابير محددة لضمان إشراك رائدات أو صاحبات الأعمال والموظفات، فضلا عن إشراك مختلف الفئات من الأكثر احتياجا تحت مظلة برامج الصندوق.


ويهدف مشروع الصندوق الذي سيتم الانتهاء من العمل به في نهاية شهر حزيران (يونيو) من العام 2025 إلى زيادة قيمة الصادرات السنوية للشركات المستفيدة، إضافة إلى زيادة الاستثمار الخاص من قبل هذه الشركات من خلال تعبئة ما لا يقل عن 17 مليون دولار أميركي من رأس المال الخاص بها، فضلا عن زيادة توظيف الإناث في الشركات التي تشارك في برنامج الحوافز القائمة على النتائج. 


كما وسيدعم المشروع أيضا بناء آليات تنفيذية فعالة وقدرة تشغيلية وحوكمة قوية، مما سيمكن الصندوق من دعم التحول المنشود في القطاع الصناعي الأردني على المدى البعيد. 


ويعد صندوق دعم وتطوير الصناعة أحد الالتزامات التي تعهد بها الأردن في إطار برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023 ومن الأدوات الرئيسية في البرنامج،  وذلك لمساعدة الشركات في القطاع الصناعي على التعافي وإعادة البناء بشكل أفضل بعد أزمة جائحة كورونا وانعكاساتها، وسيكون الصندوق بمثابة جهة تحفيز لتشجيع الاستثمار الذي يقوده القطاع الخاص، فضلاً عن التحديث والتطوير وتنمية الصادرات، وهي من بين المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد الأردني.

 

اقرأ المزيد : 

الشامسي: الأردن شريك استراتيجي في الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
الشمالي يتحدث خلال حفل توقيع اتفاقيات المنح أمس - (الغد)

صندوق الصناعة يوقع اتفاقيات منح بـ12.2 مليون دينار

25 أيلول 2023
اعتماد الأردن مقرا للمركز العربي للطاقة المتجددة

"الشراكة بين القطاعين": شعار يرفعه الجميع.. فمتى يصبح واقعا؟

24 أيلول 2023
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-10-07 at 13.07.32

إطلاق الحملة الإعلامية " شغلَـِك بنفس المكان"

منذ1 ساعة
مشهد عام من مدينة عمان-(ارشيفية)

48 % من استهلاك الكهرباء لـ"المباني السكنية"

05 تشرين الأول 2023
الأردن والجزائر

اتفاق أردني جزائري لتشجيع الاستثمارات بين البلدين

05 تشرين الأول 2023
بورصة عمان - (أرشيفية)

مؤشر "البورصة" يرتفع 0.74 %

05 تشرين الأول 2023
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات

"ضمان الاستثمار": نمو التجارة العربية في السلع %32.6 العام الماضي

05 تشرين الأول 2023
ورقة نقدية من فئة 50 دينارا أردنيا

1.6 مليار دينار حوالات المغتربين خلال 8 أشهر

05 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف
تحاول إدارة بايدن إقناع السعودية بأهمية التطبيع مع إسرائيل

دور إسرائيل في الإقليم

د. محمد حسين المومني |اليوم
التغيرات المناخية

التغير المناخي والوعي العربي

خالد دلال |اليوم
ترجمات
1696541273150577800

لحظة وصول "طالبان" ومعهم الموت إلى كابول تطاردني منذ سنتين

ترجمات | منذ17 ساعة
1696541339550582600

خريطة طريق جديدة لدعم استقرار ونمو العراق

ترجمات | منذ17 ساعة
1696410410938235200

‏مشاهد من نظام فصل عنصري‏

ترجمات |04 تشرين الأول 2023
حافظ سعيد، مسؤول فرع ولاية خراسان في تنظيم "داعش" - (أرشيفية)

"داعش - ولاية خراسان" يصبح عالميا: العمليات الخارجية انطلاقا من أفغانستان

ترجمات |03 تشرين الأول 2023
منظف نوافذ خارج مبنى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وفي الخلفية قاعة الجمعية العامة قيد الإنشاء، 1951 – (المصدر)

إصلاح الأمم المتحدة! فكر في "أليس في بلاد العجائب"‏

ترجمات |03 تشرين الأول 2023
تشكل الأراضي في البنجاب منحدراً طبيعياً من الشمال إلى الجنوب -(المصدر)

كيف أنشأ الإنجليز نظام الري في البنجاب وماذا كانت أهدافهم؟

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
 