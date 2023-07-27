%61 إشغال الفنادق خلال عطلة نهاية الأسبوع

محمد أبو الغنم

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وصلت نسب إشغال الفنادق في المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي قرابة 61 % في فنادق الخمسة نجوم، بحسب نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية والناطق باسمها حسين هلالات.وقال هلالات إن "نسبة إشغال فنادق العقبة فئة الخمس نجوم بلغت 78 % وهي الأعلى على مستوى المملكة".وأضاف أن "نسب إشغال الفنادق في عمان فئة الخمس نجوم بلغت 73 % وفي البحر الميت 64 % و سجلت فنادق البترا نسبة 27 %".وأشار هلالات إلى أن فنادق العاصمة عمان الثلاث و الأربع و الخمس نجوم وصلت نسبة الإشغال فيها الى 69 % وبلغت نسب الإشغال في العقبة 64 %، وبلغ نسبة إشغال فنادق البحر الميت 60 %، وبلغ نسب إشغال فنادق البترا 20 %.وحسب إحصائية جمعية الفنادق الأردنية بلغت نسبة إشغال فنادق الأربع نجوم في المملكة نحو 51 %، وبلغ نسبة إشغال فنادق الثلاث نجوم في المملكة نحو 44 %.وبلغت نسب إشغال فنادق فئة الـ4 نجوم في العقبة 64 %، والبحر الميت 55 %، والعاصمة عمان 59 %، فيما بلغت نسبة إشغال فنادق البترا 25 %.وبلغت نسب إشغال فنادق الـ3 نجوم في العاصمة عمان 75 % وفي العقبة 50 %، وبلغت في البترا 8 %.وبلغ عدد الفنادق العاملة في الأردن العام الماضي 607 فنادق، وفق بيانات نشرتها وزارة السياحة، وبحسب البيانات، فإن عدد الغرف الفندقية تجاوز 32 ألف غرفة وعدد الأسرة 55.866 ألف موزعة على إجمالي عدد الفنادق.ويبلغ حجم العمالة في القطاع الفندقي أكثر من 20 ألف عامل أردني ونحو 3.5 ألف عامل أجنبي.وعن أعداد الغرف الفندقية في المملكة، تضم عمان أكثر من 18.86 ألف غرفة فندقية وأكثر من 5.7 ألف غرفة في العقبة وأكثر من 2.7 ألف غرفة في البحر الميت وأكثر من 2.88 في سلطة البترا وأكثر من 2.59 ألف غرفة في مختلف محافظات المملكة، وهذه الأعداد من نجمة وحتى 5 نجوم.وحقق الدخل السياحي في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 59.4 %، بتسجيله لما قيمته 2.4503 مليار دينار (3.456 مليار دولار)، مدفوعا بزيادة عدد السياح الذي وصل إلى 3.0258 مليون سائح، وبنسبة نمو بلغت 60.2 %، بحسب بيانات البنك المركزي.وأظهرت البيانات، أن ارتفاع عدد السياح يعود إلى "زيادة عدد سياح المبيت ليصل إلى 2.4917 مليون سائح، وبنسبة نمو بلغت 54.4 %، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 534.1 ألف سائح، وبنسبة نمو بلغت 94 %.