61% نسبة اشغال فنادق المملكة

محمد أبو الغنم

اضافة اعلان

عمان-أكد نائب رئيس جمعية الفنادق والناطق بإسمها حسين هلالات أن نسبة إشغال الفنادق خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي 61%.وأضاف هلالات أن فنادق العقبة حصلت على النسبة الأعلى إذ بلغت نحو 78%.