الخميس 27 تموز 2023
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61% نسبة اشغال فنادق المملكة

61% نسبة اشغال فنادق المملكة
61% نسبة اشغال فنادق المملكة
عمان-أكد نائب رئيس جمعية الفنادق والناطق بإسمها حسين هلالات أن نسبة إشغال الفنادق خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي 61%.
وأضاف هلالات أن فنادق العقبة حصلت على النسبة الأعلى إذ بلغت نحو 78%.اضافة اعلان
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