السبت 19 آب 2023
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%63 إشغال فنادق الخمس نجوم في المملكة

65 %نسبة اشغال فنادق المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي
%63 إشغال فنادق الخمس نجوم في المملكة

سجلت نسبة إشغال فنادق الخمس نجوم 63 % في المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية والناطق باسمها حسين هلالات.

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وبحسب إحصائية جمعية الفنادق الأردنية، بلغت نسبة إشغال فنادق الأربع نجوم في المملكة نحو 57 %، ووصلت نسبة إشغال فنادق الثلاث نجوم في المملكة الى 40 %.


وقال هلالات "فنادق العقبة بمختلف فئاتها استحوذت على أعلى نسبة حجوزات في المملكة بلغت 72 %".


وأشار إلى أن فنادق عمان فئة الثلاث والأربع والخمس نجوم حصلت على نسب إشغال وصلت الى 63 %، وبلغت نسبة إشغال فنادق البحر الميت 55 %، وبلغت نسبة إشغال فنادق البترا 31 %.
وأشار هلالات الى أن نسب إشغال الفنادق في عمان فئة الخمس نجوم بلغت 62 %، وبلغت في البحر الميت 61 %، وبلغت 40 % في فنادق البترا ، و87 % في العقبة.


وحصلت نسب إشغال فنادق العقبة والعاصمة عمان فئة الـ4 نجوم على أعلى النسب بفئاتها كافة، إذ سجلت 70 %، والبحر الميت 49 %، فيما بلغت نسبة إشغال فنادق البترا 37 %. 


وبلغت نسب إشغال فنادق الـ3 نجوم في العقبة أعلى نسب في فئتها على مستوى المملكة، إذ وصلت الى 59 %، تليها العاصمة عمان بنسبة 57 %، وبلغت في البترا 15 %.


وأكد هلالات أنه في كل عام من الفترة الحالية تكون نسب إشغال الفنادق أكثر نشاطا، لكن تشهد نسب الإشغال خلال الفترة الحالية تراجعا جراء الموجة الحارة التي تشهدها المملكة.


وأضاف أن نسب إشغال الفنادق خلال عطلة نهاية الأسبوع شهدت تراجعا ملحوظا في بعض مناطق المملكة جراء ارتفاع درجات الحرارة، إضافة الى قرب بدء العام الدراسي للطلبة، مشيرا الى أن إعلان نتائج الثانوية العامة مؤخرا كان له أثر في تراجع نسب إشغال الفنادق.


وبلغ عدد الفنادق العاملة في الأردن العام الماضي 607 فنادق، وفق بيانات نشرتها وزارة السياحة، وبحسب البيانات، فإن عدد الغرف الفندقية تجاوز 32 ألف غرفة وعدد الأسرة 55.866 ألف موزعة على إجمالي عدد الفنادق. 


ويبلغ حجم العمالة في القطاع الفندقي أكثر من 20 ألف عامل أردني، ونحو 3.5 ألف عامل أجنبي.


وعن أعداد الغرف الفندقية في المملكة، تضم عمان أكثر من 18.86 ألف غرفة فندقية وأكثر من 5.7 ألف غرفة في العقبة وأكثر من 2.7 ألف غرفة في البحر الميت وأكثر من 2.88 في سلطة البترا وأكثر من 2.59 ألف غرفة في مختلف محافظات المملكة، وهذه الأعداد من نجمة وحتى 5 نجوم.

 

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