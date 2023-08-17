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الاقتصاد المحلي
الخميس 17 آب 2023
4:04 م
63 % نسبة إشغال فنادق المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع
مدينة العقبة
محمد أبو الغنم
عمان-قال نائب رئيس جمعية الفنادق والناطق بإسمها حسين هلالات إن نسب اشغال الفنادق في المملكة خلال عطلة نهاية الاسبوع الحالي بلغت 63%.
وأكد هلالات ان فنادق العقبه سجلت 72% بمختلف فئاتها وهي اعلى نسبة في المملكة.
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السياحة
الفنادق
العقبه
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