63 % نسبة إشغال فنادق المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع

محمد أبو الغنم

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عمان-قال نائب رئيس جمعية الفنادق والناطق بإسمها حسين هلالات إن نسب اشغال الفنادق في المملكة خلال عطلة نهاية الاسبوع الحالي بلغت 63%.وأكد هلالات ان فنادق العقبه سجلت 72% بمختلف فئاتها وهي اعلى نسبة في المملكة.