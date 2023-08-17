الخميس 17 آب 2023
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63 % نسبة إشغال فنادق المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع

العقبة
مدينة العقبة

عمان-قال نائب رئيس جمعية الفنادق والناطق بإسمها حسين هلالات إن نسب اشغال الفنادق في المملكة خلال عطلة نهاية الاسبوع الحالي بلغت 63%.

وأكد هلالات ان  فنادق العقبه سجلت 72% بمختلف فئاتها وهي اعلى نسبة في المملكة.اضافة اعلان
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