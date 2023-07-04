الثلاثاء 04 تموز 2023
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679 مليون دينار صادرات تجارة عمان خلال نصف عام

679 مليون دينار صادرات تجارة عمان خلال نصف عام
679 مليون دينار صادرات تجارة عمان خلال نصف عام
ارتفعت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان في النصف الأول من العام الحالي لتصدير بضائع وسلع إلى دول عربية وأجنبية بنسبة 60.3 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2022.اضافة اعلان
وبحسب معطيات إحصائية للغرفة، بلغت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمان خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 679 مليون دينار، مقابل 424 مليون دينار للفترة نفسها من 2022، كما زاد عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة بنسبة 8.9 بالمئة ليصل إلى 16222 شهادة، مقارنة مع 14894 شهادة للفترة المماثلة من عام 2022.
وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة إلى عدد من البلدان، أبرزها السعودية بعدد 3383 شهادة، الإمارات 2079، العراق 953، مصر 448، وسويسرا بـــ11 شهادة.
وتوزعت الصادرات على العراق بقيمة 246 مليون دينار، الإمارات 131 مليون دينار، سويسرا 73 مليون دينار، مصر بقيمة نحو 45 مليون دينار، والسعودية بقيمة 41 مليون دينار.
ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغت صادرات المنتجات الأجنبية "إعادة تصدير" نحو 269 مليون دينار، الزراعية بقيمة 73 مليون دينار، الصناعية والعربية 69 مليون دينار كلا على حدة، والبقية لمنتجات أخرى.
يذكر أن الغرفة تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها، وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.
كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني.
--(بترا)

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