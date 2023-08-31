الأحد 03 أيلول 2023
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%69 إشغال فنادق الخمس نجوم

جانب من البحر الميت
جانب من البحر الميت

أعلن نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية والناطق باسمها حسين هلالات، أن 69 % نسبة إشغال فنادق الخمس نجوم في المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي.

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وحسب إحصائية الجمعية، بلغت نسبة إشغال فنادق الأربع نجوم في المملكة نحو 48 %، ووصلت نسبة إشغال فنادق الثلاث نجوم في المملكة إلى 41 %.


وأكد هلالات أن نسبة إشغال فنادق منطقة البحر الميت بمختلف فئاتها استحوذت على أعلى نسبة في المملكة، إذ بلغت 67 %.


وأشار إلى أن فنادق العقبة فئة الثلاث والأربع والخمس نجوم حصلت على نسب إشغال وصلت إلى 61 %، وبلغت نسبة إشغال فنادق عمان 53 %، وبلغت نسبة إشغال فنادق البترا 34 %. وأضاف "أن نسب إشغال الفنادق في البحر الميت فئة الخمس نجوم بلغت 78 %، وفي  العقبة 63 %، وسجلت فنادق عمان 62 %، وسجلت في البترا 51 %.


وسجلت نسب إشغال فنادق فئة الـ4 نجوم في العقبة أعلى نسبة بفئاتها في الفنادق كافة، إذ وصلت إلى 57 %، والبحر الميت 56 %، والعاصمة عمان 51 %، فيما بلغت نسبة إشغال فنادق البترا 29 %. 

 

وسجلت نسب إشغال فنادق الـ3 نجوم في العقبة أعلى نسب في فئتها على مستوى المملكة، إذ وصلت إلى 64 %، وفي عمان 47 %،، وبلغت في البترا 22 %.

 

وقال هلالات ان نسب التغير الاسبوعي على اشغال الفنادق بفائتها الثلاث كان التراجع واضح في العقبة التي انخفضت 6 % مقارنة بالأسبوع الماضي، وانخفضت في العاصمة عمان بنسبة 5 %، وارتفعت في البترا بنسبة 6 %، وفي البحر الميت بنسبة 1 %.


وأضاف هلالات ان القطاع الفندقي خلال الفترة الحالية يشهد حركة سياحية نشطة خاصة في في بعض المناطق مثل منطقة البحر الميت التي تشهد مجموعات سياحية بالإضافة إلى إقامة بعض المؤتمرات والفعاليات مثل ماراثون البترا الصحراوي الذي نقطة انطلاقه البحر الميت وحتى البترا مما رفع من الحركة السياحية في البترا.


وبلغ عدد الفنادق العاملة في الأردن العام الماضي 607 فنادق، وفق بيانات نشرتها وزارة السياحة، وبحسب البيانات، فإن عدد الغرف الفندقية تجاوز 32 ألف غرفة وعدد الأسرة 55.866 ألف موزعة على إجمالي عدد الفنادق. 

 

ويبلغ حجم العمالة في القطاع الفندقي أكثر من 20 ألف عامل أردني، ونحو 3.5 ألف عامل أجنبي.


وعن أعداد الغرف الفندقية في المملكة، تضم عمان أكثر من 18.86 ألف غرفة فندقية وأكثر من 5.7ألف غرفة في العقبة وأكثر من 2.7 ألف غرفة في البحر الميت وأكثر من 2.88 في سلطة البترا وأكثر من 2.59 ألف غرفة في مختلف محافظات المملكة، وهذه الأعداد من نجمة وحتى 5 نجوم.


وقالت وزارة السياحة والآثار، إن أعداد زوار المملكة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، حققت ارتفاعاً ملحوظاً ومستويات غير مسبوقة، حيث بلغت أكثر من 3.7 مليون زائر، وبنسبة ارتفاع 51.3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت الوزارة في نشرتها الشهرية، ارتفاعاً في أعداد سياح المبيت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بنسبة % 47، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث وصل عددهم إلى أكثر من 3.08 مليون سائح.


وحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي مؤخرا فإن الدخل السياحي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2023 حقق ارتفاعا بنسبة 50.1 % عن الفترة نفسها من العام الماضي بتسجيله لما قيمته 3,004.8 مليون دينار (4,238.0 مليون دولار)،وبزيادة نسبتها 32 % خلال الفترة نفسها من العام 2019.

 

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