74 مليون دينار واردات النفط العراقي للمملكة

رهام زيدان

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وصل إجمالي قيمة النفط الذي استوردته الأردن من العراق 74 مليون دينارا خلال أول 5 أشهر من العام الحالي وفقا لبيانات صادرة عن وزارة النفط العراقية.وهذه القيمة تشكلت مقابل استيراد نحو 1.15 مليون برميل في وقت تراوح فيه سعر البرميل عالميا بين 71.4 دولار إلى 78 دولارا.وهذه البيانات، يستثنى منها شهر نيسان (أبريل)، إذ توقف التوريد في تلك الفترة حتى منتصف الشهر الذي يليه إلى حين تجديد اتفاق النفط بين البلدين.أما خلال فترة الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي، فكانت قيمة واردات النفط نحو 91.9 مليون دينار لقاء نحو 913.3 ألف برميل وذلك خلال أشهر كانون الثاني(يناير) ونيسان(أبريل) وأيار(مايو)، بينما كانت الإمدادات في شهري شباط(فبراير) وآذار(مارس) من ذلك العام متوقفة إلى حين تجديد الاتفاقية بين البلدين في ذلك الوقت.وتم بحلول منتصف أيار (مايو)، استئناف نقل النفط العراقي للأردن، بالكميات نفسها والشروط السابقة وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم لتجهيز ونقل النفط الخام التي يستورد الأردن بموجبها 10 آلاف برميل يوميا على أساس معدل خام برنت الشهري ناقصا 16 دولارا للبرميل الواحد وذلك لتغطية فرق النوعية وأجور النقل.وبناء عليه، تم العمل على إعادة نقل النفط العراقي للأردن من خلال الصهاريج، بموجب مذكرة التفاهم المجددة بين الأردن والعراق، وبالشروط نفسها المتفق عليها مسبقا، وهي قرابة 300 ألف برميل شهرياً.ووفقا لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، فإن الكميات المستوردة من العراق تشكل نحو 7 % من احتياجات المملكة من النفط الخام.واستورد الأردن من العراق بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة العراقية لتجهيز النفط الخام منذ أيلول(سبتمبر) 2021 وحتى نهاية آذار(مارس) الماضي، وبلغت كميات النفط قرابة الـ 4.5 مليون برميل.يذكر أن إجمالي قيمة الفاتورة النفطية للمملكة تراجع خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 7.9 % إلى 984.7 مليون دينار من نحو 1.06 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.