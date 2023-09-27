الخميس 28 أيلول 2023
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76 % زيادة واردات النفط من العراق في 8 أشهر

النفط العراقي
النفط العراقي

ارتفع مجموع مستوردات المملكة من النفط العراقي خلال الأشهر الثمانية الماضية بنسبة 76 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة النفط العراقية.

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ويعود سبب ارتفاع مستوردات المملكة من النفط العراقي بهذه النسبة إلى تذبذب الكميات المصدرة من العراق إلى المملكة وتوقفها في بعض الأحيان خلال العامين الماضيين أكثر من توقفها العام الحالي إضافة إلى رفع العراق صادراته اليومية إلى المملكة بـ15 ألف برميل مقارنة مع 10 آلاف برميل يوميا.


وبلغت مستوردات المملكة من النفط الخام نحو 2.3 مليون برميل قيمتها نحو 146.6 مليون دولار مقارنة مع 1.3 مليون برميل قيمتها نحو 122.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.


إلى ذلك، ووفقا لما أظهرته بيانات شركة سومو النفطية العراقية وهي الشركة المسؤولة عن توريد النفط العراقي إلى المملكة، بلغت قيمة مستوردات المملكة من النفط العراقي الشهر الماضي نحو 33 مليون دولار مقابل توريد نحو 464.7 ألف برميل بحسب ذات البيانات.


كما أشارت هذه البيانات إلى أن معدل التوريد الشهر الماضي كان نحو 15 ألف برميل يوميا يشكل نحو 10 % من الحاجة اليومية للمملكة من هذا الخام، فيما كان معدل سعر البيع نحو 70.2 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع معدل التوريد من نحو 10 آلاف برميل يوميا سابقا كانت تشكل 7 % من الحاجة اليومية.


وأعلن الأردن والعراق في تموز (يوليو) الماضي عن اتفاق على زيادة كميات النفط الخام العراقي التي يتم تصديرها للأردن، إذ وافق الجانب العراقي على زيادة الكميات من 10 آلاف برميل يوميا إلى 15 ألف برميل يومياً وذلك منذ بداية الشهر الحالي وبنفس الشروط التعاقدية الواردة في مذكرة تفاهم تجهيـز النفط الخام الموقعة بين حكومتي البلدين بتاريخ الرابع من أيار (مايو) الماضي.


ويلتزم الجانب الأردني، بموجب هذه المذكرة، بتوفير الصهاريج لنقل النفط الخام العراقي من مستودع كركوك الحديث في العراق إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء/الأردن، ويتم توزيع الصهاريج مناصفة بين الشركات الأردنية والعراقية، فيما غير العراق منطقة تحميل النفط إلى المملكة، خلال العام الماضي، ليصبح (مستودع كركوك الحديث) بدلا من موقع مصفاة بيجي.


ويعد النفط العراقي أحد مصادر النفط الخام إلى المملكة إلى جانب انتاج محلي محدود بلغ العام الماضي كاملا نحو 94.67 ألف برميل نفط العام امقارنة مع 107.88 ألف في العام قبل الماضي، يضاف إلى ما تستورده المملكة عبر عطاءات دولية.

 

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