78 % نسبة إشغال فنادق الـ5 نجوم بالبحر الميت

محمد أبو الغنم

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أكد نائب رئيس جمعية الفنادق والناطق باسمها حسين هلالات أن نسب إشغال الفنادق في منطقة البحر الميت وصلت إلى 78% خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي.وأضاف هلالات أن فنادق منطقة البحر الميت فئة الخمسة نجوم هي الأعلى على مستوى المملكة.وحسب إحصائية صادرة عن جمعية الفنادق الأردنية، فإن نسبة إشغال فنادق الخمس نجوم في المملكة وصلت إلى 69%.