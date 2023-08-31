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الاقتصاد المحلي
الخميس 31 آب 2023
3:30 م
78 % نسبة إشغال فنادق الـ5 نجوم بالبحر الميت
جانب من البحر الميت يبدو منحسرا أكثر من أي وقت مضى. - أرشيفية- (تصوير: ساهر قدارة)
محمد أبو الغنم
أكد نائب رئيس جمعية الفنادق والناطق باسمها حسين هلالات أن نسب إشغال الفنادق في منطقة البحر الميت وصلت إلى 78% خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي.
وأضاف هلالات أن فنادق منطقة البحر الميت فئة الخمسة نجوم هي الأعلى على مستوى المملكة.
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وحسب إحصائية صادرة عن جمعية الفنادق الأردنية، فإن نسبة إشغال فنادق الخمس نجوم في المملكة وصلت إلى 69%.
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جمعية الفنادق
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