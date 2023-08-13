الأحد 13 آب 2023
النسخة المطبوعة

8 آلاف مستخدم لـ"كليك" تتجاوز أعمارهم 71 عاما

نظام الدفع الفوري "كليك"
نظام الدفع الفوري "كليك"
بلغ عدد مستخدمي نظام الدفع الفوري "كليك" في شهر تموز/ يوليو الماضي 882 ألف مستخدم، بارتفاع نسبته 8.9% مقارنة مع 810 آلاف مستخدم في حزيران/ يونيو الماضي.اضافة اعلان

وبحسب التقرير الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) لشهر تموز/ يوليو، فإن 94.8% من المستخدمين (777.9 ألف) مستخدم يحمل الجنسية الأردنية، في حين أن 5.2% منهم (42.5 ألف) مستخدم غير أردني.

وتنتمي المجموعة الأكبر من مستخدمي "كليك" إلى الفئة العمرية (18 – 30) عاما، بواقع 306 آلاف مستخدم، في حين يبلغ عدد المستخدمين 3 آلاف من الفئة العمرية التي تقل عن 18 عاما، و7 آلاف من الفئة العمرية (71 – 80) عاما، وألف مستخدم من الفئة العمرية (81 – 90) عاما، فيما تتوزع مجموعات المستخدمين الأخرى بين الفئات العمرية (18 – 70) عاما.




وبلغ عدد الحركات المنفذة على نظام الدفع الفوري للشهر ذاته 2.6 مليون حركة، بقيمة 461 مليون دينار، بارتفاع نسبته 13% مقارنة مع 2.3 مليون حركة في حزيران/ يونيو توزعت بين مشتريات وتحويل أموال.

أما عدد الحركات المنفذة على "كليك" منذ بداية العام 2023 فوصل إلى 13.1 مليون حركة، بقيمة إجمالية 2.3 مليار دينار.




جواز سفر أردني

400 مستثمر يحصلون على الجنسية منذ 2018 منذ20 ساعة

WhatsApp Image 2023-08-12 at 17.12.29

الخرابشة والسعايدة يتفقدان مركزي المراقبة والطواريء 12 آب 2023

WhatsApp Image 2023-08-12 at 17.02.54 (1)

الشمالي يشيد بدور قطاع المواد الغذائية 12 آب 2023

أردننا جنة

السياحة تعلّق رحلات برنامج أردننا جنة لـ3 أيام 12 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الصناعة والتجارة تنظم ورشة توعوية حول اتفاقيات التجارة الحرة

الصناعة والتجارة تنظم ورشة توعوية حول اتفاقيات التجارة الحرة

منذ4 ساعة
اعمال انشاءات في الميناء الجديد بالعقبة -(من المصدر)-630x405

111 عطاء في قطاعات الصحة والتعليم والطرق

منذ5 ساعة
rr_photoessay_02_web

هيئة الطاقة تؤكد أهمية المفاعل النووي كمشروع وطني

منذ6 ساعة
الحمل الكهربائي ليوم أمس يصل 3940 ميغا واط

الحمل الكهربائي ليوم أمس يصل 3940 ميغا واط

منذ7 ساعة
WhatsApp Image 2023-08-13 at 11.31.27 AM

"المواصفات": 110 آلاف بيان جمركيّ و 25 ألف فحص مخبري خلال النصف الأوّل

منذ7 ساعة
"فيسبوك

كيف سيطرت "فيسبوك" على سوق التواصل الاجتماعي بالمملكة؟

منذ20 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

جرش.. تغييب الممثل الأردني

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

ما يفعله السفراء والدبلوماسيون هنا

ماهر أبو طير |اليوم

مستقبل الهيمنة في عصر الما بعد إنسانية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

دوام المحال التجارية في عمان

سلامة الدرعاوي |اليوم

مشاركة المرأة في رسم السياسات العامة

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

"ثقة ونص"

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
مؤيدون لفلسطين يطالبون بإنهاء الفصل العنصري لإسرائيل - (أرشيفية)

"ديمقراطية" الأبارتايد

ترجمات | منذ20 ساعة
البروفيسور آفي شلايم أثناء إلقاء محاضرة - (أرشيفية)

مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-1)

ترجمات |11 آب 2023
نيجيريون مؤيدون للمجلس العسكري في مظاهرة أمام السفارة الفرنسية في نيامي - (المصدر)

"ليس انقلابا آخر كالمعتاد": ما الذي يحدث في النيجر؟

ترجمات |09 آب 2023
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات |07 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات |06 آب 2023
 