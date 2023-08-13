8 آلاف مستخدم لـ"كليك" تتجاوز أعمارهم 71 عاما

شروق البو

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بلغ عدد مستخدمي نظام الدفع الفوري "كليك" في شهر تموز/ يوليو الماضي 882 ألف مستخدم، بارتفاع نسبته 8.9% مقارنة مع 810 آلاف مستخدم في حزيران/ يونيو الماضي.وبحسب التقرير الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) لشهر تموز/ يوليو، فإن 94.8% من المستخدمين (777.9 ألف) مستخدم يحمل الجنسية الأردنية، في حين أن 5.2% منهم (42.5 ألف) مستخدم غير أردني.وتنتمي المجموعة الأكبر من مستخدمي "كليك" إلى الفئة العمرية (18 – 30) عاما، بواقع 306 آلاف مستخدم، في حين يبلغ عدد المستخدمين 3 آلاف من الفئة العمرية التي تقل عن 18 عاما، و7 آلاف من الفئة العمرية (71 – 80) عاما، وألف مستخدم من الفئة العمرية (81 – 90) عاما، فيما تتوزع مجموعات المستخدمين الأخرى بين الفئات العمرية (18 – 70) عاما.وبلغ عدد الحركات المنفذة على نظام الدفع الفوري للشهر ذاته 2.6 مليون حركة، بقيمة 461 مليون دينار، بارتفاع نسبته 13% مقارنة مع 2.3 مليون حركة في حزيران/ يونيو توزعت بين مشتريات وتحويل أموال.أما عدد الحركات المنفذة على "كليك" منذ بداية العام 2023 فوصل إلى 13.1 مليون حركة، بقيمة إجمالية 2.3 مليار دينار.