8 شركات أردنية تحصل على تمويل هولندي لإيجاد فرص عمل للشباب

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حصلت 8 شركات أردنية على تمويل هولندي بقيمة 5.5 مليون يورو من صندوق التحدي الهولندي لتوظيف الشباب، بحسب ما أعلن السفير الهولندي في عمان هاري فيرفاي، اليوم الأربعاء.جاء ذلك خلال حفل أقامته السفارة الهولندية اليوم، حضره الرؤساء التنفيذيون للشركات المختارة، وممثلو القطاع الخاص، والجامعات، والجهات الفاعلة في النظام البيئي، ومسؤولون حكوميون.وقال السفير الهولندي، إن نهج صندوق التحدي فريد من نوعه، إذ تتلقى الشركات الخاصة استثمارات مباشرة لتحفيزها على النمو، مشروطة بوظائف وفرص لائقة للشباب، مؤكدا التزام مملكة هولندا بتحفيز قطاع خاص وقوي ومزدهر في الأردن.وقالت السفارة الهولندية، في بيان، إن المرحلة الثانية من صندوق التحدي تهدف إلى إيجاد مزيد من فرص العمل للشباب وتحسين جودته، خصوصاً النساء، وستقدم دعما ماليا بقيمة 5.5 مليون يورو للشركات الأردنية الثماني التي قدمت خلال الحفل حلولاً لتعزيز فرص توظيف الشباب فيها.بدورها، قالت مديرة صندوق التحدي لتوظيف الشباب في الأردن، لينا الخواجا، إن الصندوق يتطلع قٌدماً إلى بدء الشراكات الثماني الجديدة مع مؤسسات القطاع الخاص في الأردن، وأضافت أن جميع المبادرات المحددة ستوفر حلولا مستدامة وقابلة للتوسع، وتهدف الى إيجاد فرص عمل للشباب.وبينت أن هذه الحلول ستركز على تجسير الفجوة بين الطلب على وظائف عالية الجودة والعرض من القوى العاملة، بهدف المساعدة في تحقيق تطلعات الشباب والشابات في الأردن.وبحسب بيان السفارة، يتوقع أن تعمل هذه الحلول المختلفة من الشركات المختارة على توفير وتحسين 12570 وظيفة، كما ستمكن الاستثمارات هذه الشركات من إنشاء خطوط إنتاج جديدة، وزيادة صادراتها، وتحسين جودة خدمتها.والشركات المختارة هي: العالمية للصناعات الغذائية، وليفنك، والدائرة الخضراء، والدولية للتعهدات، ومدفوعاتكم للدفع الإلكتروني، ونجيب دوابة وشركاه، ويبهيلب الأردن، ومحمص الشعب.وأطلقت المرحلة الأولى من الصندوق عام 2020، منحت خلالها ثلاث شركات هي: الدولية للزي الموحد والهدايا، وعنبتاوي للحلويات، وسلالم، مبلغ إجمالي قدره 1.4 مليون يورو، عملت هذه المشاريع على إيجاد وتحسين 2464 وظيفة.يشار إلى أن ، هو الصندوق برنامج مدته 7 سنوات، بتمويل وزارة الشؤون الخارجية في مملكة هولندا، وإدارة مجموعة بالاديوم، وراندستاد، والخدمات التطوعية في الخارج.