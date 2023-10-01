الأحد 01 تشرين الأول 2023
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800 ألف زائر مبيت دخلوا العقبة في 8 أشهر

سياحة
جانب من اجتماع لجنة السياحة النيابية مع نائب رئيس سلطة العقبة الاقتصادية حمزه الحج حسن
أعلن نائب رئيس سلطة العقبة الاقتصادية حمزه الحج حسن أن أعداد زوار العقبة ارتفع نحو 25% عن العام الماضي و11% عن العام 2019.

وأكد خلال مناقشة سير العمل السياحي في العقبة مع لجنة السياحة والاثار والخدمات العامة في مجلس النواب برئاسة النائب عبيد ياسين ان 788 الف زائر مبيت دخلوا العقبة خلال الاشهر الثمانية الاولى.اضافة اعلان

وقال الحج حسن إن نسبة اشغال فنادق العقبة بلغت 62.4% وهي نسبة عالية جدا، مؤكدا على اهمية زيادة الغرف الفندقية التي هي تحدي يواجه القطاع السياحي والعمل جاري على زيادته وجذب الاستثمار في العقبة.

وأضاف أن هنالك توجها إلى زيادة الفين غرفة فندقية خلال العاميين القادمين.

ولفت إلى طموح إنشاء 12 الف غرفة فندقية في ظل الأرقام التي تحققها السياحة في العقبة.

وأكد على وجود التنوع السياحي بكافة اشكاله في العقبة وهذه ميزه يجب استثمارها.

وقال الحج حسن إن هنالك تنظيم كافة اشكال الرياضات البحرية مثل القوارب السياحية والغوص والسباحة وغيرها من الرياضات التي يجب أن تكون منظمة مع المحافظة على رمزية العقبة وتراثها.

وأشار إلى أن العمل جار على اضافة خطوط طيران عارضة ومنخفضة التكاليف من اوروبا للقدوم الى العقبة.

وقال إن 42 سفينة قادمة الى العقبة تحمل أكثر من 46 الف سائح حتى نهاية العام الجاري.

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