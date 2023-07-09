الإثنين 10 تموز 2023
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851 مليون دينار تداول البورصة في النصف الأول

مستثمرون يتابعون شاشة الأسعار في بورصة عمان-(ارشيفية)
بورصة
عمان- ما تزال أسهم الشركات القيادية المدرجة في بورصة عمان هي من تتحكم في إيقاع اتجاه المؤشر العام، والتي تساهم بشكل كبير في مسلسل عودة الثقة إلى السوق.اضافة اعلان
وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، تابعت أسعار أسهم هذه الشركات التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة على الرغم من انتهاء فترة توزيع الأرباح والتي عادة ما تشهد رواجا في أسعار الأسهم، الأمر الذي يطمئن بأنها من الممكن أن تكون بداية عودة الثقة في السوق من خلال توقعات أرباح لهذه الشركات الأمر الذي ولد انطباعا إيجابيا لدى المتعاملين.
وشهدت الفترة الأخيرة عودة بعض المستثمرين القدامى في السوق وبناء مراكز مالية جديدة مدفوعة بالتوقعات الإيجابية على المدى المتوسط لأسعار الأسهم.
أرقام بورصة عمان للنصف الأول تكاد تتقارب إلى حد كبير مع مثيلتها لنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ حجم التداول إلى نهاية شهر حزيران نحو 851.5 مليون دينار وبمعدل يومي لحجم التداول بلغ نحو 6.4 مليون دينار، مقارنة مع 923 مليون دينار ومعدل تداول يومي بلغ نحو 7 ملايين دينار، وتم تداول 586.9 مليون سهم تمت من خلال 375.9 ألف عقد لنهاية حزيران الماضي، مقارنة مع تداول 558 مليون سهم تمت من خلال 375 ألف عقد، وأغلق المؤشر في النصف الأول من العام الحالي عند مستوى النقطة 2465، في حين أغلق لنفس الفترة من العام الماضي عند مستوى 2476.
واستحوذ قطاع الصناعة على نحو 35 بالمائة من حجم التداول والذي بلغ قرابة 306 ملايين دينار، تلاه القطاع المالي بنسبة 33 بالمائة وبحجم تداول بلغ 286 مليون دينار، ليحل قطاع الخدمات في المرتبة الأخيرة بنسبة 31 بالمائة وبحجم تداول بلغ 271 مليون دينار. التحسن في أداء البورصة وفي أرباح الشركات جاء في ظل تزايد النشاط التشغيلي لهذه الشركات وظهور مؤشرات بداية التعافي والتحسن في العديد من مؤشرات الاقتصاد الكلي، من حيث زيادة معدلات النمو الاقتصادي ونمو الصادرات وارتفاع الدخل السياحي وحوالات الأردنيين والنمو الكبير في احتياطيات البنك المركزي، والتحسن في أرقام النمو.
النتائج الإيجابية التي حققتها معظم الشركات القيادية، خاصة في قطاعي البنوك والتعدين العام الماضي، تأخذ توقعات المستثمرين نحو تحقيق نتائج أفضل للبنوك خلال بقية هذا العام نتيجة عدم اضطرارها لأخذ مخصصات جديدة، بالإضافة إلى التوسعات التي قامت بها بعض البنوك واستحواذها على فروع لبنوك في الأردن وخارجه والحصول على تراخيص لفروع خارج المملكة.
كما أن المؤشرات الواضحة حول نتائج شركتي الفوسفات والبوتاس وغيرها من شركات التعدين والشركات التي تتعامل بالمواد الخام وتحقيقها نتائج تفوق السنوات الماضية، جاءت نتيجة لارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا.
"فنيا"، فإن المؤشر العام تقوده حالة من تفاؤل المستثمرين بعد تماسكه لموجة المضاربة التي شهدتها البورصة في فترة انعقاد الهيئات العامة في شهر نيسان، وإعلانات توزيع أرباح وإغلاق مراكز مالية. - (بترا)
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