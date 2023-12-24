9 % انخفاض العجز التجاري في 10 أشهر

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أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول إحصاءات التجارة الخارجية في الأردن، والذي يشير إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2023 بلغت 7,464 مليون دينار أردني، وقيمة الصادرات الوطنية بلغت 6,910 مليون دينار، وقيمة المعاد تصديره بلغت 554 مليون دينار.كما بلغت قيمة المستوردات 15,606 مليون دينار خلال الفترة نفسها، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) قد بلغ (8,142) مليون دينار خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2023، مقارنة مع (8,948) مليون دينار أردني في الفترة المقابلة من عام 2022.وبهذا، فإن الصادرات الوطنية تكون قد انخفضت خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة (2.1%) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وانخفضت المستوردات بوتيرة أسرع بنسبة (6.0%)، وانخفضت قيمة المعاد تصديره بنسبة (6.1%).وعليه فقد انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة (9.0%) خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 48% خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2023، مقارنة بنسبة 46% خلال الفترة نفسها من عام 2022 بتحسن مقداره 2 نقطة مئوية.أما على صعيد التجارة الشهرية، فقد بلغت قيمة الصادرات الكلية بالدينار خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2023 ما مقداره 700 مليون دينار، والصادرات الوطنية 638 مليون دينار، والمعاد تصديره 62 مليون دينار، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1,764 مليون دينار خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2023، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري قد بلغ (1,064) مليون دينار خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2023.كما انخفضت الصادرات الكلية خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2023 بنسبة (1.8%) مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022، والصادرات الوطنية بنسبة (2.4%)، بينما ارتفع كل من المعاد تصديره بنسبة 5.1%، والمستوردات بنسبة 3.5%، والعجز في الميزان التجاري بنسبة 7.4%، وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 40% خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2023، مقارنة بنسبة 42% خلال الشهر ذاته من عام 2022 بانخفاض مقداره (2) نقطة مئوية.وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد ساهم كل من بندي، "الحلي والمجوهرات الثمينة"، "محضرات الصيدلة" في الحد من انخفاض الصادرات، وبالنسبة للمستوردات فقد ساهم كل من بندي "النفط الخام ومشتقاته"، "والحلي والمجوهرات الثمينة" في انخفاض قيمة المستوردات.أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، أما بالنسبة للمستوردات فقد ارتفعت قيمة المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية، فيما انخفضت قيمة المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية.