الأحد 02 تموز 2023
النسخة المطبوعة

9.30 مليون دولار إضافية لمشروع تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن من البنك الدولي

البنك الدولي
البنك الدولي
عبدالرحمن الخوالدة 
 
أعلن البنك الدولي عن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين في البنك ،  على  تقديم تمويل إضافي للاردن  بقيمة 9.30 مليون دولار  ، للمشروع  تعزيز إدارة الإصلاح في الاردن . اضافة اعلان

و يتمثل الهدف الإنمائي للمشروع  في تعزيز التنسيق وتنفيذ إصلاحات السياسات في الأردن مع التركيز على أجندة الإصلاح الخمسية.
و يتكون المشروع من ثلاثة مكونات ، المكون الأول دعم إدارة الإصلاح ، حيث يشتمل هذا المكون على مكونين فرعيين هما دعم أمانة الإصلاح و صندوق دعم الإصلاح. 
ويطمح  المكون الثاني في المشروع وهو  تعزيز إدارة استثمار المشروع - إطار عمل ووظيفة الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PIM-PPP) ،  إلى دعم تطوير نقاط القوة المؤسسية والإجرائية وقدرات الإدارة في الأردن.
ويهدف المكون الثالث وهو تعزيز إطار عمل المشتريات العامة ووظيفتها  إلى دعم  تعزيز الإطار القانوني والبنية التحتية بما في ذلك نظام المشتريات الإلكترونية عبر الإنترنت (JONEPS) الذي تم إنشاؤه مؤخرًا في الأردن من خلال المساعدة الفنية.
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