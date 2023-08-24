الجمعة 25 آب 2023
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​90 % نسبة إشغال فنادق الـ5 نجوم في العقبة

ميناء العقبة - (أرشيفية)
ميناء العقبة - (أرشيفية)
أكد نائب رئيس جمعية الفنادق والناطق باسمها حسين هلالات أن نسب إشغال الفنادق في المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي بلغت 69%.

وأضاف هلالات أن مختلف فنادق العقبة سجلت أعلى نسبة، إذ وصلت إلى 68%.اضافة اعلان

وحسب إحصائية صادرة عن جمعية الفنادق الأردنية، فإن نسبة إشغال فنادق الخمس نجوم في العقبة وصلت إلى 90%.
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