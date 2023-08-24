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الاقتصاد المحلي
الخميس 24 آب 2023
5:49 م
90 % نسبة إشغال فنادق الـ5 نجوم في العقبة
ميناء العقبة - (أرشيفية)
محمد أبو الغنم
أكد نائب رئيس جمعية الفنادق والناطق باسمها حسين هلالات أن نسب إشغال الفنادق في المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي بلغت 69%.
وأضاف هلالات أن مختلف فنادق العقبة سجلت أعلى نسبة، إذ وصلت إلى 68%.
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وحسب إحصائية صادرة عن جمعية الفنادق الأردنية، فإن نسبة إشغال فنادق الخمس نجوم في العقبة وصلت إلى 90%.
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العقبة
اشغال الفنادق
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