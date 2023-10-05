94 % نسبة إشغال فنادق البحر الميت خلال عطلة نهاية الأسبوع

محمد أبو الغنم

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قال نائب رئيس جمعية الفنادق والناطق باسمها حسين هلالات إن نسب إشغال الفنادق من فئة الخمس نجوم في المملكة وصلت إلى 83% خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي.وأضاف هلالات أن فنادق منطقة البحر الميت من مختلف الفئات هي الأعلى على مستوى المملكة بنسبة وصلت إلى 94%.وحصلت فنادق البترا من فئة الخمس نجوم على أعلى نسبة بين فئاتها على مستوى المملكة، إذ بلغت 91%.