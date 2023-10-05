الخميس 05 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

94 % نسبة إشغال فنادق البحر الميت خلال عطلة نهاية الأسبوع

فندق - (تعبيرية)
فندق - (تعبيرية)
قال نائب رئيس جمعية الفنادق والناطق باسمها حسين هلالات إن نسب إشغال الفنادق من فئة الخمس نجوم في المملكة وصلت إلى 83% خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي.

وأضاف هلالات أن فنادق منطقة البحر الميت من مختلف الفئات هي الأعلى على مستوى المملكة بنسبة وصلت إلى 94%.

وحصلت فنادق البترا من فئة الخمس نجوم على أعلى نسبة بين فئاتها على مستوى المملكة، إذ بلغت 91%.اضافة اعلان
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