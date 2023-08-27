الإثنين 28 آب 2023
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95 ألف مشارك في "أردننا جنة" خلال سبعة أشهر

95 ألف مشارك في "أردننا جنة" خلال سبعة أشهر
95 ألف مشارك في "أردننا جنة" خلال سبعة أشهر
أكد مصدر في قطاع السياحة لـ"الغد" أن أعداد المشاركين في البرنامج السياحي الداخلي "أردننا جنة" تراجعت في أول سبعة أشهر من العام الحالي بنسبة 24 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.اضافة اعلان
ولم يتجاوز أعداد المشاركين في البرنامج 95 ألف مشارك مقارنة مع  125 ألفا بتراجع مقداره 30 ألفا.
وأرجع المصدر أسباب تراجع الزوار من خلال البرنامج المدعوم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة إلى غياب استراتيجية جديدة في البرنامج وتراجع مستويات الترويج والتسويق للبرنامج.
وأشار المصدر الى ان غياب الوجهات السياحية والمسارات الجديدة اضعف اقبال المواطنين على البرنامج.
وبين ان المواطن الذي شارك في اردننا جنة يبحث عن مواقع ووجهات جديدة يزورها ليتعرف عليها اضافة الى ان موجة الحر  حدت من رحلات المواطنين عبر البرنامج المخصص لتنشيط السياحة الداخلية.
ورجح المصدر ان يشهد البرنامج خلال الايام المقبلة تطورا وزيادة في وجهاته السياحية ومساراته ليعود الى نشاطه في تسجيل ارقام تعزز وتنشط السياحة الداخلية.
ويذكر أن الهدف من البرنامج المدعومة كلفة رحلاته من الوزارة وهيئة تنشيط السياحة بنسبة تتجاوز 50 %، هو تنشيط حركة السياحة الداخلية من خلال توفير رحلات للعديد من الوجهات السياحية المتنوعة التي تمتاز بها المملكة، بأسعار تناسب جميع المواطنين.
ويشار إلى أن البرنامج جاء بدعم الوزارة والهيئة للتخفيف من الخسائر التي لحقت بالقطاع السياحي جراء جائحة "كورونا" ومساعدته على التعافي، من خلال إشراك القطاع السياحي مثل المكاتب السياحية بتنظيم وتنفيذ الرحلات، والنقل السياحي وأدلاء السياح والطيران الداخلي، والعديد من المنشآت السياحية كالفنادق والمطاعم والمخيمات، ومقدمي الخدمة كالرواحل في منطقة البترا وسيارات الدفع الرباعي في وادي رم.
ويذكر أن الوزارة والهيئة قامت بدعم الفعاليات الفلكلورية الشعبية والحفلات الموسيقية التي تأتي ضمن الحملة الوطنية والإقليمية "الهوى جنوبي" التي أطلقتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لتنشيط السياحة في المثلث الذهبي.
ويؤمن برنامج "أردننا جنة" الذي تنفذه المكاتب السياحية، نقلا مجانيا من خلال حافلات نقل سياحي مجهزة وحديثة، تنطلق من محافظات المملكة كافة نحو الوجهات السياحية المتوفرة في البرنامج، وكذلك تخصيص دليل سياحي مرافق لكل حافلة، إضافة إلى توفير وجبات الطعام.
وبلغ عدد المشاركين في برنامج "أردننا جنة" خلال العام الماضي نحو 207 آلاف مشارك حسب إحصائية وزارة السياحة والآثار.
ويذكر أن الحكومة أنفقت 4.6 مليون دينار على برنامج أردننا جنة خلال العام الماضي.
ويشار الى أن المبلغ المخصص لدعم برنامج أردننا جنة خلال العام الماضي كان يبلغ 5 ملايين دينار فيما وصل المصروف الفعلي إلى
92 % من المبلغ المخصص.
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