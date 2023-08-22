الخميس 24 آب 2023
النسخة المطبوعة

"ZINC" تختتم برنامج مجتمع الرياديين الصغار

"ZINC" تختتم برنامج مجتمع الرياديين الصغار
"ZINC" تختتم برنامج مجتمع الرياديين الصغار
  اختتمت منصة زين للإبداع (ZINC) برنامج مجتمع الرياديين الصغار الأردني (YESJO)، الذي كانت بدأته خلال فترة العطلة الصيفية للمدارس؛ والذي يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب المشاركين من مدارس حكومية وخاصة عدة، ضمن الفئة العمرية (16-13) عاماً، واكتشاف مواهبهم وميولهم وتعزيز مفهوم ثقافة ريادة الأعمال فيما بينهم، لينضموا إلى الجيل القادم من رواد الأعمال، وللمساهمة في تحسين فرصهم في المستقبل.اضافة اعلان
وأقامت المنصة، حفلات التخريج للطلبة المشاركين في البرنامج في شمال ووسط وجنوب المملكة، وذلك في فروع المنصة في مجمع الملك الحسين للأعمال، وجامعة اليرموك، وجامعة مؤتة، حيث قدم الطلاب المشاركون، إيجازاً وعرضاً تقديمياً عن مواضيع الدورات التدريبية التي عقدت خلال فترة البرنامج، وتحدث الطلبة عن فهمهم للمجالات التي تناولها البرنامج، وتعزيز معرفتهم العلمية والفائدة والمهارات التي اكتسبوها خلال البرنامج، إلى جانب المساهمة في تحسين قدراتهم الشخصية في الخطاب أمام الجمهور وزيادة ثقتهم بأنفسهم.
وكانت منصة زين للإبداع، أطلقت نسخة البرنامج  العام الحالي، لطلبة المدارس في محافظات عمان وإربد والكرك، حيث شارك من العاصمة عمان 22 طالبا وطالبة، ومن محافظة إربد 24 طالبا وطالبة، و20 طالب وطالبة من محافظة الكرك، واستمرت فعاليات البرنامج طيلة فترة العطلة الصيفية للمدارس، حيث تضمنت دورات تدريبية وورش عمل في 8 مجالات ومواضيع هي التصميم، والبرمجة، والروبوتات، وصناعة الطائرات المسيرة (الدرون)، وريادة الأعمال، والتصنيع الرقمي، وتصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية، والتصوير والمونتاج، قدمها نخبة من المدربين والخبراء الأردنيين، كما اشتملت ماهية التدريب في البرنامج على التدريب العملي والنظري والتفاعلي، إضافة إلى العروض التوضيحية والأنشطة الجماعية التعاونية، واستخدام الألعاب التفاعلية والاختبارات.
وتحرص منصة زين، على عقد فعاليات برنامج مجتمع الرياديين الصغار (YESJO) كل عام خلال فترة العطلة المدرسية، بهدف تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى طلاب المدارس وتطويرها، وتمكينهم من استغلال فترات العطلة بشكل إيجابي يجمع ما بين المتعة والفائدة، إلى جانب المساهمة في تنشئة جيل قادر على بناء مستقبله بما يتوافق مع ميوله ومهاراته، وجاهز لمواجهة التحديات.
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