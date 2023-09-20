"ZINC" تكشف عن تقرير النظام البيئي للشركات الناشئة

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أقامت شركة زين الأردن ومن خلال منصتها للإبداع (ZINC)، أول من أمس أمسية ريادية خاصة؛ كشفت خلالها عن النسخة الأولية من تقرير "النظام البيئي للشركات الناشئة الأردنية" للأعوام 2018 – 2023 والذي يعد الأول من نوعه من حيث المعلومات والبيانات التي يتضمنها، كما احتفلت بمجموعة جديدة من الشباب والرياديين الأردنيين الذين تم اختيار أفكارهم الريادية وشركاتهم الناشئة، ضمن النسخة السادسة من برنامج زين المبادرة، لينضموا إلى برنامج الاحتضان والتطوير الذي تقدمه المنصة لمدة عام كامل، كما قدمت لهذه الشركات دعما نقديا بقيمة 160 ألف دينار.وكشفت منصة زين للإبداع (ZINC) خلال هذه الأمسية التي أقيمت في متحف السيارات الملكي، عن النسخة الأولى من تقرير النظام البيئي للشركات الناشئة الأردنية لخمسة أعوام، والذي قامت بإعداده بالتعاون مع "ومضة" – المنصة التعريفية الرائدة في المنطقة، والصندوق الاستثماري “Beyond Capital”، فيما ستقوم المنصة بنشر وعرض دراسة تفصيلية ونسخة كاملة من التقرير خلال الفترة القادمة، وذلك بعد الانتهاء من جمع المعلومات والاقتراحات التي تخص التقرير من كافة الجهات المعنية، حيث تم عرض التقرير بحضور عدد من المستثمرين، وأصحاب الخبرة من ممثلي حاضنات ومسرعات الأعمال الأردنية، وعدد من ممثلي الجامعات الأردنية، ومجموعة من رياديي الأعمال في المملكة، وشركاء المنصة الإستراتيجيين.وقدمت تريسكا حميد مديرة التحرير في "ومضة"، شرحا تفصيليا عن تقرير النظام البيئي للشركات الناشئة الأردنية، حيث عرض التقرير معلومات ودراسة توضيحية عن عدد الشركات الناشئة الأردنية التي حصلت على استثمارات خلال الـ 5 أعوام الماضية، بالإضافة إلى معلومات حول مؤسسي هذه الشركات من حيث الخلفية التعليمية، كالتخصصات الأكاديمية ومكان الدراسة والتحصيل العلمي، وعدد سنوات الخبرة، ومصدر التمويل الأولي لكل شركة، كما استعرض التقرير أهم وأنشط المستثمرين في المملكة وبأي مراحل تم الاستثمار من خلالهم في الشركات الناشئة الأردنية، بالإضافة إلى أبرز المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين في الشركات الناشئة في الأردن، كما قدم التقرير دراسة توضيحية حول عدد الصناديق الاستثمارية القائمة بالفعل في المملكة وأكثرها نشاطا حسب مراحل الاستثمار، وحجم التمويل الذي قدمته هذه الصناديق خلال الـ 5 أعوام الماضية.كما قدم التقرير دراسة توضيحية حول الجهات المعنية في بيئة ريادة الأعمال الأردنية من صناديق استثمارية ومسرعات أعمال وحاضنات أعمال، والصناديق التي تستثمر بالصناديق الاستثمارية، والجهات الحكومية المعنية بقطاع ريادة الأعمال، والجهات الداعمة والمنظمات غير الربحية التي تقدم الدعم للشركات الناشئة والرياديين في المملكة، وشركات القطاع الخاص التي تستثمر في الشركات الناشئة.وعرض التقرير مقارنة تفصيلية للأردن بعدة دول مشابهة لها من حيث عدد السكان وحجم السوق وحجم التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة في هذه الدول مقارنة بالشركات الناشئة الأردنية، كما استعرض قصص النجاح الأردنية، من حيث أسماء شركات ناشئة أردنية ورواد أعمال أردنيين ممن حققوا نجاحات متعددة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي، وسلط التقرير الضوء على أهم التحديات التي تواجه الشركات الناشئة الأردنية والمستثمرين. وجاءت هذه الخطوة من جانب منصة زين تتويجا لـ 9 أعوام من عمر المنصة كانت حافلة بالجهد المتواصل لخدمة قطاع ريادة الأعمال الأردني، ورفد منظومة ريادة الأعمال في المملكة، ولتواصل دعمها للشباب والرياديين الأردنيين، حيث سيتيح هذا التقرير لجميع العاملين والمهتمين بمجال ريادة الأعمال في المملكة، من حاضنات ومسرعات الأعمال، والرياديين، وصناع القرار، من توجيه أعمالهم وخططهم القادمة نحو المسار الصحيح، من خلال الإجابة على جميع أسئلتهم واستفساراتهم حول وضع بيئة ريادة الأعمال في المملكة والاستثمارات التي يستقطبها والفرص المستقبلية المتاحة، للمساهمة في تحقيق توجهات ورؤى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في مسيرة البناء والتطوير ودعم الشباب الأردني والاستثمار في طاقاتهم وإبداعاتهم.وأعلنت المنصة عن الأفكار الريادية والشركات الناشئة التي تم اختيارها ضمن النسخة السادسة من برنامج زين المبادرة، الذي يعد أحد أهم برامجها ومبادراتها التي تحرص على إطلاقها كل عام لدعم الرياديين الأردنيين ومساندتهم وتقديم الدعم اللازم لهم لتطوير أعمالهم، حيث مر المشاركون في البرنامج بعدة مراحل أهمها معسكر تدريبي مكثف اشتمل على سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل في أهم مجالات ريادة الأعمال والتكنولوجيا، قدمها نخبة من المدربين والمتخصصين المميزين في مجالهم، وتم اختيار 5 أفكار ريادية هي Semesteer، و Tamarras، و Daitech، و World of plants ، و Curans، والتي تم تطويرها خلال مراحل البرنامج وتحويلها إلى شركات ناشئة باشرت أعمالها، فيما تم اختيار 4 شركات ناشئة أردنية هي Next Update، وKitchefy، و Farm Jo، و Qaleb Studio ، وقدمت المنصة لهذه الأفكار الريادية والشركات الناشئة دعما نقديا بقيمة 160 ألف دينار، بالإضافة إلى انضمامها لبرنامج الاحتضان الذي تقدمه المنصة لمدة عام كامل، والذي يتضمن الخدمات المحاسبية، والخدمات القانونية، والاستشارات التقنية، وخدمات الهوية البصرية، بالإضافة إلى خدمات التسويق وتسهيل الدخول إلى الأسواق.