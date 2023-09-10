الأحد 10 أيلول 2023
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"ZINC" و"الأردني للتصميم والتطوير" يطلقان برنامجا للأمن السيبراني بـ"الأردنية"

"ZINC" و"الأردني للتصميم والتطوير" يطلقان برنامجا للأمن السيبراني بـ"الأردنية"
"ZINC" و"الأردني للتصميم والتطوير" يطلقان برنامجا للأمن السيبراني بـ"الأردنية"
 أطلقت منصّة زين للإبداع (ZINC) وبالتعاون مع المركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB)، أول برنامج متخصص في مجال الأمن السيبراني لطلبة الجامعة الأردنية.اضافة اعلان
وستعمل المنصة من خلال هذا البرنامج على إطلاق سلسلة من الدورات التدريبية في مجال الأمن السيبراني تباعاً داخل عدد من الجامعات الأردنية، وذلك بالتعاون مع كل جامعة على حدة، وكانت الانطلاقة من الجامعة الأردنية، لتسهم المنصة في تنمية مهارات الشباب في مجال الأمن السيبراني، نظراً لأهميته المتنامية وتعاظم الحاجة لوجود خبراء وتنمية المواهب الشابة في هذا المجال في المملكة، بالإضافة إلى المساهمة في تمكين قدرات الطلاب وتعزيز معرفتهم في مجالات الأمن السيبراني، لا سيما الطلبة الذين يدرسون التخصصات ذات صلة.
وأعلنت المنصة عن إطلاقها أول دورات البرنامج لطلبة الجامعة الأردنية بالتعاون مع مركز الابتكار والريادة في الجامعة، والذي يتضمن 120 ساعة تدريبية مكثفة، تشتمل على التدريبين النظري والعملي، وسيتناول التدريب مجالات أمن المعلومات، وإدارة النظام، واختبار الاختراق، والطب الشرعي الرقمي، وغيرها من المجالات التي ستكون كفيلة بتطوير المهارات التقنية والفنية في مجال الأمن السيبراني للطلبة المشاركين، حيث سيقدمها نخبة من المدربين والخبراء المتخصصين في مجال الأمن السيبراني والخبراء من أكاديميّة "Cyber Shield" التابعة للمركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB).
وكانت منصّة زين للإبداع قد فتحت باب التسجيل للطلبة لتمكينهم من المشاركة في البرنامج عبر مختلف وسائل التواصل داخل الجامعة الأردنية، ومجموعات الطلاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يستضيف فرع منصّة زين للإبداع (ZINC) الكائن في الجامعة الأردنية جميع فعاليات البرنامج، الذي انطلق في 6 أيلول بمشاركة 18 طالبا وطالبة، و️سيحصل المشاركون في البرنامج على شهادة معتمدة من أكاديميّة "Cyber Shield" التابعة للمركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB). 
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