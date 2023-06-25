الإثنين 26 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

آل ثاني يولم للعطية بحضور 3 رؤساء وزارات سابقين ووزراء وشخصيات أردنية (صور)

آل ثاني يولم للعطية بحضور 3 رؤساء وزارات سابقين ووزراء وشخصيات أردنية
آل ثاني يولم للعطية بحضور 3 رؤساء وزارات سابقين ووزراء وشخصيات أردنية
 أقام السفير القطري في الاردن الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني مساء اليوم الاحد وليمة عشاء على شرف سفير قطر السابق في الاردن والحالي في السعودية بندر بن محمد العطية الذي يقوم بزيارة خاصة الى المملكة.اضافة اعلان
وحضر الوليمة رؤساء الوزراء السابقون عبدالرؤوف الروابدة وطاهر المصري، ونادر الذهبي. كما حضر الوليمة عدد من الوزراء والشخصيات الاردنية ووجهاء وشيوخ عشائر وعدد من السفراء العرب المعتمدين في المملكة.
وفي كلمة ترحيبية أكد السفير القطري الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم ال ثاني على الاثر الذي تركه السفير بندر بن محمد العطية في الاردن، والذي عمل سفيرا للدوحة في عمان.
وشكر الشيخ سعود تلبية الدعوة من الحضور، مشيراً إلى ان ذلك يدل على الأثر الحميد الذي تركه السفير بندر بن محمد العطية في الأردن.
وكان ابن الزعيم بندر بن محمد العطية سفيراً في الأردن، كما عمل في مقر وزارة الخارجية القطرية، ثم انتقل الي الكويت سفيرا قبل ان يستقر في السعودية سفيرا للدوحة.
والسفير بندر بن محمد العطية - الذي يشهد له الاردنيون والقطريون بجهوده المهمة في بناء علاقات اوسع بين البلدين - هو شقيق وزير الدفاع القطري خالد العطية.
ولدى والده "الزعيم" قصر في عمان. فيما عرف "ابن الزعيم" صاحب العلاقات الدافئة مع العديد من مكونات المجتمع الاردني بقربه من كثير من طبقات المجتمع الاردني، سياسيين ووجهاء وشيوخ عشائر.




share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الإكراهات التي يضطر اليها كثيرون

ماهر أبو طير |اليوم

الأردن الحديث

جهاد المنسي |اليوم

رجال عاديون

د.عاصم منصور |اليوم

نقاش هادئ!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

خارطة إيرانية جديدة

سميح المعايطة |اليوم

ثورة لتحرير العقل

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
1687344570345817700

قضية فلسطين ناضجة للوساطة الصينية‏

ترجمات |21 حزيران 2023
"الثورة أنثى"، شعار في مظاهرة مناهضة للحكومة، بغداد، 13 شباط (فبراير) 2020 - (المصدر)

النساء العراقيات يحملن لواء التغيير في بلد ممزق

ترجمات |20 حزيران 2023
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات |19 حزيران 2023
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
 