آل ثاني يولم للعطية بحضور 3 رؤساء وزارات سابقين ووزراء وشخصيات أردنية (صور)

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أقام السفير القطري في الاردن الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني مساء اليوم الاحد وليمة عشاء على شرف سفير قطر السابق في الاردن والحالي في السعودية بندر بن محمد العطية الذي يقوم بزيارة خاصة الى المملكة.وحضر الوليمة رؤساء الوزراء السابقون عبدالرؤوف الروابدة وطاهر المصري، ونادر الذهبي. كما حضر الوليمة عدد من الوزراء والشخصيات الاردنية ووجهاء وشيوخ عشائر وعدد من السفراء العرب المعتمدين في المملكة.وفي كلمة ترحيبية أكد السفير القطري الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم ال ثاني على الاثر الذي تركه السفير بندر بن محمد العطية في الاردن، والذي عمل سفيرا للدوحة في عمان.وشكر الشيخ سعود تلبية الدعوة من الحضور، مشيراً إلى ان ذلك يدل على الأثر الحميد الذي تركه السفير بندر بن محمد العطية في الأردن.وكان ابن الزعيم بندر بن محمد العطية سفيراً في الأردن، كما عمل في مقر وزارة الخارجية القطرية، ثم انتقل الي الكويت سفيرا قبل ان يستقر في السعودية سفيرا للدوحة.والسفير بندر بن محمد العطية - الذي يشهد له الاردنيون والقطريون بجهوده المهمة في بناء علاقات اوسع بين البلدين - هو شقيق وزير الدفاع القطري خالد العطية.ولدى والده "الزعيم" قصر في عمان. فيما عرف "ابن الزعيم" صاحب العلاقات الدافئة مع العديد من مكونات المجتمع الاردني بقربه من كثير من طبقات المجتمع الاردني، سياسيين ووجهاء وشيوخ عشائر.