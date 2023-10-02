الإثنين 02 تشرين الأول 2023
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آبل تحدد سبب ارتفاع درجة حرارة آيفون 15

لن يؤدي إصلاح أخطاء iOS 17 القادم إلى تقليل الأداء لمعالجة درجة حرارة iPhone
لن يؤدي إصلاح أخطاء iOS 17 القادم إلى تقليل الأداء لمعالجة درجة حرارة iPhone
قالت شركة آبل، السبت، إنها حددت بعض المشكلات التي يمكن أن تتسبب في تشغيل أجهزة iPhone الجديدة بشكل أكثر دفئًا من المتوقع، بما في ذلك خلل في برنامج iOS 17 والذي سيتم إصلاحه في التحديث القادم.اضافة اعلان

وبعد شكاوى من أن الهواتف الجديدة أصبحت دافئة للغاية، قالت شركة أبل إن الجهاز قد يشعر بالدفء في الأيام القليلة الأولى “بعد إعداد الجهاز أو استعادته بسبب زيادة نشاط الخلفية”.

وقالت آبل: “هناك مشكلة أخرى تتعلق ببعض التحديثات الأخيرة لتطبيقات الطرف الثالث والتي تتسبب في زيادة التحميل على النظام”، مضيفة أنها تعمل مع مطوري التطبيقات على الإصلاحات التي هي في طور التنفيذ.

تتضمن تطبيقات الطرف الثالث التي تسبب المشكلة لعبة Asphalt 9؛ ميتا (META.O) إنستغرام؛ وأوبر، بحسب الشركة. قام انستغرام بالفعل بإصلاح المشكلة في تطبيقه في 27 سبتمبر.

لن يؤدي إصلاح أخطاء iOS 17 القادم إلى تقليل الأداء لمعالجة درجة حرارة iPhone.

وقالت الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، إن iPhone 15 Pro وPro Max لا يعانيان من ارتفاع درجة الحرارة بسبب التصميم، بل تؤدي أغلفة التيتانيوم الجديدة إلى تحسين تبديد الحرارة مقارنة بنماذج الفولاذ المقاوم للصدأ السابقة.

وقالت شركة آبل أيضًا إن المشكلة لا تتعلق بالسلامة أو خطر الإصابة، ولن تؤثر على أداء الهاتف على المدى الطويل. -وكالات

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