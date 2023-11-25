السبت 25 تشرين الثاني 2023
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آبل قد تتخلى عن تقنية فضلها الكثير من مستخدمي هواتف آيفون

آبل قد تتخلى عن تقنية فضلها الكثير من مستخدمي هواتف آيفون
آبل قد تتخلى عن تقنية فضلها الكثير من مستخدمي هواتف آيفون
ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن شركة آبل ستتخلى عن إحدى التقنيات التي استعملت في العديد من هواتف آيفون.

وأشارت تقارير تداولتها مواقع صينية إلى أن آبل قد لا تستعمل تقنيات الماسح الضوئي لبصمات الأصابع في أي نوع من أجهزة آيفون المستقبلية، و"أن الشركة أغلقت معظم الأدوات التي استخدمتها لإنتاج وتمكين تقنيات Touch ID في الماضي، وآخر هاتف أتى بهذه التقنيات هو هاتف iPhone SE الذي أطلق عام 2022".اضافة اعلان

وتبعا للتوقعات فإن آبل ستطور جيلا جديدا من أجهزة iPhone SE، وسيعتمد الجيل الرابع من هذه الأجهزة على تقنيات التعرف على الوجوه (Face ID) لفك قفل الشاشة وتأمين حماية البيانات في الهاتف.

وكانت العديد من التقارير التي صدرت السنة الماضية قد أشارت إلى أن تقنيات Touch ID ستعود لهواتف آيفون، كما ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن آبل تعمل أيضا على تطوير تقنيات Face ID لتكون مستشعراتها مدمجة في شاشات الهواتف. RT
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