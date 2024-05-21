آخر صيحات مراسم الزفاف.. ظهور العروس داخل مكعب جليدي!

كثيرون يحلمون بزفاف مثالي، وعلى الرغم من ذلك، يختلف الناس في اختياراتهم بين حفلات ذات طابع هوليوودي، أو مناسبات أكثر هدوءاً، ولكن نادراً ما يُشاهد زفاف وسط بالقمم الجبلية المغطاة بالثلوج، حيث تظهر العروس أمام الضيوف داخل مكعب جليدي.



فقد انتشرت مجموعة من الصور والمقاطع المصورة لحفل زفاف، تم عقده وسط جبال سويسرا.

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ونشرت صفحة "لبنانيز ويدينغز" على إنستغرام مشاهد لدخول العروس المثير أمام الحاضرين داخل مكعب جليدي، مع عروض موسيقية وترفيهية تجري أمام خلفية طبيعية آسرة.



وظهرت في الفيديو أيضاً مجموعة من عازفي آلة الكمان يرتدون أزياء تشبه ملائكة الثلج، يؤدون مقطوعاتهم وسط زينة من الزهور البيضاء المنحوتة من الجليد. وكالات

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