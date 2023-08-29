آلام الفقرات العنقية.. الأسباب والعلاج

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قال معهد الجودة والكفاءة الاقتصادية في ‫القطاع الصحي الألماني إن آلام الفقرات العنقية لها أسباب عدة، تتراوح بين البسيطة ‫والخطيرة.‫وأوضح المعهد أن الأسباب البسيطة لآلام الفقرات العنقية تتمثل في وضعيات ‫الجسم الخاطئة والإجهاد المفرط للفقرات العنقية، كما هي الحال عند الجلوس ‫أمام شاشات الحواسيب والأجهزة الجوالة طويلا، وكذلك إثر الأعمال التي يتم ‫تنفيذها فوق مستوى الرأس.‫أما الأسباب الخطيرة فتتمثل في الإصابات والتآكل المصاحب لأمراض العظام ‫مثل التهاب المفاصل الروماتويدي وهشاشة العظام والانزلاق الغضروفي ‫والكُساح والجَنَف (ميلان العمود الفقري)، بالإضافة إلى أضرار جذور ‫الأعصاب والنخاع الشوكي.آلام في الذراعينوأضاف المعهد أنه، إلى جانب آلام الفقرات العنقية، قد يعاني المريض أيضا آلاما في الذراعين واليدين والكتف والظهر وتيبس الرقبة وصداعا ودوارا ‫وطنينا في الأذن واضطرابات في الرؤية، بالإضافة إلى أعراض عصبية مثل ‫الخدر (التنميل) والوخز، وفي أسوأ الأحوال مظاهر شلل.‫وتنبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت ‫المناسب.وتبعا لشدة الآلام يشمل العلاج المسكنات وتطبيقات السخونة ‫وتمارين تقوية عضلات الرقبة والتثبيت بواسطة دعامة الرقبة.‫وفي الحالات المزمنة والشديدة يمكن اللجوء إلى الجراحة. -(الجزيرة نت)