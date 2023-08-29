الثلاثاء 29 آب 2023
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آلام الفقرات العنقية.. الأسباب والعلاج

آلام الفقرات العنقية.. الأسباب والعلاج
آلام الفقرات العنقية.. الأسباب والعلاج
 قال معهد الجودة والكفاءة الاقتصادية في ‫القطاع الصحي الألماني إن آلام الفقرات العنقية لها أسباب عدة، تتراوح بين البسيطة ‫والخطيرة.
‫وأوضح المعهد أن الأسباب البسيطة لآلام الفقرات العنقية تتمثل في وضعيات ‫الجسم الخاطئة والإجهاد المفرط للفقرات العنقية، كما هي الحال عند الجلوس ‫أمام شاشات الحواسيب والأجهزة الجوالة طويلا، وكذلك إثر الأعمال التي يتم ‫تنفيذها فوق مستوى الرأس.اضافة اعلان
‫أما الأسباب الخطيرة فتتمثل في الإصابات والتآكل المصاحب لأمراض العظام ‫مثل التهاب المفاصل الروماتويدي وهشاشة العظام والانزلاق الغضروفي ‫والكُساح والجَنَف (ميلان العمود الفقري)، بالإضافة إلى أضرار جذور ‫الأعصاب والنخاع الشوكي.
آلام في الذراعين
وأضاف المعهد أنه، إلى جانب آلام الفقرات العنقية، قد يعاني المريض أيضا آلاما في الذراعين واليدين والكتف والظهر وتيبس الرقبة وصداعا ودوارا ‫وطنينا في الأذن واضطرابات في الرؤية، بالإضافة إلى أعراض عصبية مثل ‫الخدر (التنميل) والوخز، وفي أسوأ الأحوال مظاهر شلل.
‫وتنبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت ‫المناسب.
وتبعا لشدة الآلام يشمل العلاج المسكنات وتطبيقات السخونة ‫وتمارين تقوية عضلات الرقبة والتثبيت بواسطة دعامة الرقبة.
‫وفي الحالات المزمنة والشديدة يمكن اللجوء إلى الجراحة. -(الجزيرة نت)
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36 عاما وناجي العلي حاضرا منذ13 ساعة

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