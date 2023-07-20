الخميس 20 تموز 2023
النسخة المطبوعة

«آيفون 1» بـ190 ألف دولار

هاتف آيفون من الجيل الأول
هاتف آيفون من الجيل الأول
بيع هاتف آيفون من الجيل الأول غير مفتوح، في مزاد بأكثر من 190 ألف دولار، أي أكثر من 317 ضعف سعر التجزئة الأصلي عندما تم إصداره مرة أخرى في عام 2007.اضافة اعلان

يعتبر هذا الطراز مميزاً؛ لأنه تم إيقاف تصنيعه بعد شهرين، لأن العملاء أرادوا مساحة أكبر لتخزين الصور والموسيقى. ووفقاً لشركة المزاد، فإنها أول نسخة مختومة من المصنع تُعرض في مزاد على الإطلاق.












19google-ai-vzbq-videoSixteenByNine3000

أداة ذكاء اصطناعي لإنتاج القصص الإخبارية تحت الاختبار من غوغل منذ6 ساعة

IoT-smart-devices

هل الإجهزة الإلكترونية الذكية التي تستخدمها آمنة.. كيف تعرف هذا؟ منذ6 ساعة

20200318120802afpp-afp_1pz834.h-730x438

فضيحة انتهاكات جنسية تهزّ سلسلة مطاعم ماكدونالدز في بريطانيا منذ6 ساعة

جانب من طاولات الحرفيين في مهرجان جرش- (ارشيفية)

استعدادات جرشية للمهرجان تزين الساحة الرئيسية وشارع الأعمدة منذ17 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
نتفليكس

1.5 مليار دولار أرباح "نتفليكس" في 3 أشهر

منذ 17 دقيقة
ChatGPT-not-allowed-by-Apple (1)

أبل تدخل حرب الذكاء الاصطناعي بمنافس جديد لـ"Chat GPT"

منذ 55 دقيقة
يؤثر الخرف بشكل أكثر شيوعا على كبار السن، ويمكن أن يؤدي إلى فقدان الذاكرة وتغيرات سلوكية وحتى مشكلات في الحركة

أربع علامات عند الكلام يمكن أن تشير إلى الخرف

منذ2 ساعة
ظاهرة النينو

نصائح من ذهب للنجاة.. هل يعرف الفلاحون تأثير النينو؟

منذ2 ساعة
اليوتيوبر تيمبو إيبيري

"تحدي البكاء" يصيب يوتيوبر بالعمى.. أسبوع من النحيب

منذ4 ساعة
News-Netflix-Password-Sharing

نتفليكس تلغي الاشتراكات الرخيصة الخالية من الإعلانات

منذ5 ساعة
افكار و مواقف

الـ"ما - بعد - إنسان"..! (1)

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

تطلعات نحو السوق العراقي

سلامة الدرعاوي |اليوم

البنك المركزي: درع الدفاع هل يكون رأس الحربة؟

رعد التل |اليوم

مشروع طويل الأجل!!!

سميح المعايطة |اليوم

مجتمع مدني يبحث عن مؤسساته الحقيقية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏مقاومون فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال في جنين، 19 حزيران (يونيو) 2003 - (أرشيفية)

‏جنين ليست سوى البداية: هل دفن الفلسطينيون أخيرا أشباح الماضي؟‏

ترجمات | منذ17 ساعة
فاغنر

‏لماذا لن تختفي "فاغنر" في أي وقت قريب‏

ترجمات | منذ17 ساعة
‏متسوقون يتجولون في البازار الكبير في اسطنبول، تركيا - (أرشيفية)

مصاعب حقيقية أمام الحكومة التركية الجديدة

ترجمات |18 تموز 2023
Untitled-1

أزمة الضواحي والمهاجرين في السينما الفرنسية

ترجمات |17 تموز 2023
33

إعادة تقييم لحكومة نتنياهو بدأت في الولايات المتحدة الآن

ترجمات |17 تموز 2023
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات |14 تموز 2023
 