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الخميس 20 تموز 2023
1:16 م
«آيفون 1» بـ190 ألف دولار
هاتف آيفون من الجيل الأول
بيع هاتف آيفون من الجيل الأول غير مفتوح، في مزاد بأكثر من 190 ألف دولار، أي أكثر من 317 ضعف سعر التجزئة الأصلي عندما تم إصداره مرة أخرى في عام 2007.
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يعتبر هذا الطراز مميزاً؛ لأنه تم إيقاف تصنيعه بعد شهرين، لأن العملاء أرادوا مساحة أكبر لتخزين الصور والموسيقى. ووفقاً لشركة المزاد، فإنها أول نسخة مختومة من المصنع تُعرض في مزاد على الإطلاق.
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