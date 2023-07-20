«آيفون 1» بـ190 ألف دولار

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يعتبر هذا الطراز مميزاً؛ لأنه تم إيقاف تصنيعه بعد شهرين، لأن العملاء أرادوا مساحة أكبر لتخزين الصور والموسيقى. ووفقاً لشركة المزاد، فإنها أول نسخة مختومة من المصنع تُعرض في مزاد على الإطلاق.