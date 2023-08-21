آيفون 15 قد يوفر تقنية الشحن السريع

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ونقلت شبكة "سي أن أن"، الأحد، عن "9to5Mac"، وهي مدونة تقنية، أن منفذ الشحن الجديد في آيفون سيتحول من Lightning إلى USB-C الأكثر انتشارا، وستدعم بعض الطرز على الأقل سرعات شحن أسرع.واستشهدت المدونة بمصادر صناعية، ولم تستجب شركة آبل لطلب سي أن أن للتعليق.ورجحت الشبكة أن يكون جهاز آيفون 15 متوافقا مع شاحن بقوة 35 واط، مما يسمح لبطارية الهاتف بالشحن بشكل أسرع.وتوصي آبل مستخدمي آيفون 15 برو وماكس بتجنب الشحن بأي شواحن سلكية تزيد عن 27 واط، ومن المهم عدم استخدام الشواحن التي تتجاوز القوة الكهربائية الموصى بها، لأن الطاقة الزائدة قد تؤدي إلى زيادة سخونة الهاتف وإتلاف البطارية.وتعززت التسريبات حول جهاز آيفون 15 الجديد خلال الأسابيع الماضية، ونقلت مجلة "فوربس"، في يونيو الماضي، بعض مواصفاته من مصادر وصفتها بالموثوقة، نقلا عن الحرة.كما ذكر موقع "PatentlyApple" أنه "تم التأكيد في تقريرين جديدين لسلسلة التوريد من الصين على أن إطار الفولاذ المقاوم للصدأ (ستانليس ستيل) الحالي الموجود بأجهزة آيفون، سيتم استبداله بإطار من التيتانيوم في آيفون 15 برو".وانتشرت تسريبات حول إطار التيتانيوم بأجهزة آيفون 15 برو وبرو ماكس في تقارير العام الماضي، ولكن لم يتم الكشف عن مزيد من المعلومات في عام 2023.ولكن موقع PatentlyApple أكد أن هناك طلبات على التيتانيوم قد تم تقديمها من قبل مجموعة "Hon Hai Group" المزودة الرئيسية لشركة آبل، لإنتاج آيفون 15 برو، وسيتم مشاركتها مع شركاتها الفرعية مثل "Hong Zhun" و"FII".