أبرز فعاليات المعرض.. ندوات ومحاضرات وشهادات ابداعية

اضافة اعلان

يشهد اليوم الأول للمعرض ندوة بعنوان "دور التراث الثقافي في تعزيز الهوية القطَريّة" ضمن البرنامج الثقافي للدولة ضيف الشرف، بمشاركة الباحث غانم سعد الحميدي وإدارة د.سلطان المعاني، تتبعها ندوة تكريمية للشخصية الثقافية للمعرض بعنوان "د.هند أبو الشعر.. التجربة الإبداعية والإنسانية"، بمشاركة د.عليان الجالودي ود.جورج طريف وحسين نشوان وإدارة: مخلد بركات.وتقام في المركز الثقافي الملكي في اليوم نفسه، ندوة بعنوان "دور كتارا في تحفيز الرواية العربية" بمشاركة د.سناء الشعلان ود.عماد الضمور وعمر كلاب.وفي اليوم الثاني من أيام المعرض (الجمعة 22 أيلول)، تقام محاضرة عنوان "المواطنة" يقدمها سند نوار، ثم ندوة بعنوان "الأرشيف الوطني" بمشاركة د.مهند مبيضين ود.نضال عياصرة وإدارة: د.جورج طريف، تليها ندوة بعنوان "القدس.. الصمود في مواجهة التهويد" بمشاركة د.غالب عربيات ود.هند أبو الشعر وأحمد غنيم/ فلسطين وإدارة د.صلاح جرار. وتُختتم فعاليات اليوم الثاني بأمسية شعرية بمشاركة: علي شنينات، د.سلطان الزغول، د.هناء البواب، نضال برقان، عمر أبو الهيجاء، وإدارة تيسير الشماسين.أما اليوم الثالث (السبت 24 أيلول)، فتقام فيه محاضرة صباحية بعنوان "ماذا بعد القراءة؟" بالتعاون مع مؤسسة مكتبجي الثقافية يقدمها رائد العيد/ السعودية، وضمن الفعاليات المسائية تقام أمسية شعرية بمشاركة: عبدالكريم أبو الشيح، باسمة غنيم، محمد العامري، حسام شديفات، عائشة الحطاب، عبدالسلام العطاري/ فلسطين وإدارة د.صبحة علقم، تتبعها ندوة ضمن فعاليات الدولة ضيف الشرف بعنوان "صناعة النشر في قطر" بمشاركة إبراهيم عبدالرحيم السيد ود.عائشة جاسم الكواري وجبر أبو فارس ويديرها أحمد فراس الطراونة، وتُختتم فعاليات ذلك اليوم بندوة بالتعاون مع مختبر السرديات الأردني بعنوان "واقع السرد العربي في الفضاء الرقمي.. أسئلة وتحديات" بمشاركة د.سعيد يقطين/ المغرب وسامية العطعوط ود.إبراهيم السعافين وإدارة مفلح العدوان.أما اليوم الرابع من أيام المعرض (الأحد 24 أيلول)، فتقام فيه محاضرة بعنوان "الأسرة في الإسلام" يقدمها د.محمد أمين القضاة ويديرها د.نسيم أبو خضير. وضمن الفعاليات الثقافية للدولة ضيف الشرف تقام ندوة بعنوان "الأبعاد الثقافية والاجتماعية في الرواية القطرية" بمشاركة شيخة الزيارة ود.أحمد عبدالملك ود.نورة فرج وإدارة د.علاء الدين الغرايبة. وفي اليوم الخامس (الاثنين 25 أيلول)، تقام ندوة بعنوان "تحولات الكتابة للطفل في العصر الرقمي"، بمشاركة د.مريم نريمان نومار/ الجزائر، وتغريد النجار، وسارة السهيل/ العراق، وفلورا مجدلاوي، وإدارة سنان صويص. تتبعها أمسية قصصية بمشاركة محمود الريماوي وبسمة النسور ومهند العزب وهشام مقدادي وهند سليمان وإدارة محمود الخطيب، ثم ندوة بعنوان "محمود درويش.. الشاعر الإنسان"، بمشاركة د.إبراهيم أبو هشهش/ فلسطين، ود.محمد عبيدالله، ود.شكري عزيز الماضي، ود.إسماعيل أبو حطب، وإدارة فتحي البس.وفي اليوم السادس (الثلاثاء 26 أيلول) تقام أمسية شعر نبطي بمشاركة عليان العدوان ود.محمد مجاور العمر وهاشم العظمات ومحمد الطورة وراكان المساعيد وإدارة بسمة عليمات، وندوة "شهادات في التجربة الإبداعية" بمشاركة واسيني الأعرج/ الجزائر وجلال برجس وإدارة موفق ملكاوي، وندوة "المكتبات العامة وتعزيز حضور الكتاب الورقي" بمشاركة د.ثامر الشوبكي وغالب مسعود ود. نجيب الشربجي وإدارة د.ربحي عليان.وفي اليوم السابع (الأربعاء 27 أيلول) تقام محاضرة بعنوان "أطفالنا والأجهزة الإلكترونية" للدكتور شريف طه يونس، وندوة بعنوان "الدراما الأردنية بين الواقع والطموح" بمشاركة نقيب الفنانين الأردنيين محمد يوسف العبادي وزهير النوباني وطلال عدنان العواملة وإدارة رسمي محاسنة، وندوة ضمن فعاليات الدولة ضيف الشرف بعنوان "المسرح القطري: النشأة، الاعتراف، الإنجازات" بمشاركة د.حسن رشيد وفالح فايز وإدارة د.فراس الريموني.وفي اليوم الثامن (الخميس 28 أيلول) تقام ندوة "بين الثقافة والسياسة والصحافة" بمشاركة محمد داوودية ود.محمد أبو رمان وإدارة أسامة الرنتيسي، وندوة أخرى بعنوان "تجارب إعلامية" بمشاركة سلام مسافر وخالد الرشد وحسين رواشدة وإدارة عطاف الروضان، وأمسية شعرية بمشاركة د.علي جعفر العلاق ود.حكمت النوايسة ووفاء جعبور وإدارة د.دلال عنبتاوي.وتختتم فعاليات ذلك اليوم بندوة بعنوان "د.سلمى الخضراء الجيوسي.. جسر بين الشرق والغرب" بمشاركة فخري صالح ود. رشأ الخطيب ويوسف عبدالعزيز ود.لينا الجيوسي وإدارة جعفر العقيلي. وفي اليوم التاسع (الجمعة 29 أيلول)، تقام ندوة بعنوان "التكريم الملكي للثقافة والمثقفين" بمشاركة أكرم الزعبي وسهيل بقاعين وإبراهيم السواعير وإدارة ناجح حسن، تليها ندوة بعنوان "الترجمة وجوائزها.. جسر للتثاقف والتفاهم الإنساني" بمشاركة د.امتنان الصمادي ومدني قصري/ الجزائر وجهاد أبو حشيش ومحمد البعلي/ مصر، وإدارة د.سليمان العباس.ثم تقام ندوة بعنوان "أصداء المكان في التجربة الإبداعية.. شهادات"، بمشاركة زهران القاسمي/ سلطنة عُمان وشهلا العجيلي، وإدارة رمزي الغزوي. تليها أمسية شعرية ضمن فعاليات الدولة ضيف الشرف بمشاركة الشاعرَين القطريَّين عبدالحميد اليوسف وحمد صالح آل سنيد، والشعراء الأردنيين علي الفاعوري ومظهر عاصف ورند الرفاعي، وإدارة غدير حدادين. ويختتم البرنامج الثقافي للدورة الثانية والعشرين لمعرض عمان الدولي للكتاب بندوة بعنوان "مشاكل وتحديات الترجمة الأدبية- (زمن الخيول البيضاء) نموذجاً"، بالتعاون مع مركز الترجمة بالجامعة الأردنية، ويشارك فيها د.مؤيد شراب ود.أحمد الخباص ويديرها د.عمر الفجاوي.