الثلاثاء 25 تموز 2023
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أبل.. أيفون 16 بكاميرا هائلة و ستنتج 85 مليون "أيفون 15"

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الأيفون- تعبيرية
تستعد شركة أبل لتقديم مفاجأة سارة لعشاق التصوير الفوترغرافي من خلال طرح ميزة "هائلة" سوف يمتاز بها هاتف "آيفون 16 برو ماكس" iPhone 16 Pro Max وبفارق كبير عن مزايا كاميرا iPhone 15 Pro Max، وفقا لما ذكر موقع "فوربس".اضافة اعلان

ووفقا لمنشور على حساب مختص بتسريبات الأخبار التقنية والمعروف باسم "Digital Chat Station" فإن كاميرا هاتف "آيفون 16 برو ماسك" سوف تحتوي على ثلاث مزايا كبيرة مقارنة بالنسخة الأخيرة من الهاتف.

وأوضح حساب التسريبات التابع لموقع "Weibo" الصيني أن الترقيات الجديدة المتوقعة تتضمن مستشعر كاميرا رئيسيا أكبر بكثير، وبصريات عدسة محسّنة وعدسة "تقريب فائقة" جديدة تماما، ومن المتوقع أن تكون أقوى بكثير من عدسة "الزوم" المنظار الجديدة المزودة بجهاز iPhone 15 Pro Max الذي سوف يتم الكشف عنه خلال الخريف القادم.

وسيحتوي iPhone 16 Pro Max على كاميرا Ultra Telephoto (تعرف أيضا باسم Super Telephoto) وتمتاز بطول بؤري عالي يبلغ 300 ملم، وبالتالي فإنها سوف تتفوق كثيرا على الكاميرا المقربة لهاتف Samsung Galaxy S23 Ultra، والتي يبلغ طولها البؤري 230 مام.

يعد التكبير/التصغير بعيد المدى ترقية مطلوبة بشدة لكاميرا لهواتف آيفون، والتي تتخلف عن أفضل الهواتف العاملة بنظام "أندرويد" الرائدة في هذا الصدد.
وفي حين أن عدسة المنظار المتوقعة لـ iPhone 15 Pro Max ستقطع شوطًا طويلاً لمعالجة هذه المشكلة، فمن المتوقع أن يذهب iPhone 16 Pro Max إلى أبعد من ذلك.

ومصطلح "التقريب الفائق" مفتوح للتفسير، ولكنه يستخدم عادة للإشارة إلى تكبير أعلى من التكبير المنظار 6x المتوقع وصوله إلى iPhone 15 Pro Max و iPhone 16 Pro، ويؤدي هذا إلى تكهنات بأن طراز iPhone 16 Pro Max الأكبر سيحتفظ بميزة كبيرة على كل من iPhone 15 Pro Max و iPhone 16 Pro القياسي عندما يتعلق الأمر بالتكبير بعيد المدى.

وسيؤدي استخدام مستشعر كاميرا رئيسي أكبر إلى زيادة كمية الضوء التي يمكن للكاميرا التقاطها في لقطة واحدة بشكل كبير، ويعد هذا أحد أهم العوامل التي تحدد جودة الصورة الإجمالية، وبالتالي يجب أن يساعد هاتف آيفون في التقاط صور أكثر وضوحا، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ومن الصعب تحديد أي تحسينات محتملة يتم إجراؤها على العدسة، ولكن توفر العناصر الإضافية عادة تشويها أقل وصورا أوضح، وتتطلب مستشعرات الكاميرا الأكبر حجما أيضا عدسات أكبر حجما مما قد يكون سببا آخر للتحول إلى صيغة بصرية جديدة.

وإذا كان هذا التسريب الأخير دقيقا، فإن كاميرا iPhone 16 Pro Max سوف تتفوق على أجهزة iPhone الأخرى بطرق أكثر مما كان متوقعا في السابق.

تجدر الإشارة إلى أن هاتف iPhone 16 Pro Max الذي سوف يتضمن تلك الميزات سوف يتم إطلاقه في شهر سبتمبر من العام القادم.

أيفو 15 ورفع الإنتاج

طلبت شركة «أبل» من مورديها إنتاج نحو 85 مليون وحدة من هواتف «أيفون 15» هذا العام، بما يعادل نفس كمية العام الماضي تقريباً، بهدف المحافظة على استقرار الشحنات رغم الاضطرابات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي، والتدهور المتوقع في سوق الهواتف الذكية، وفقاً لأشخاص مطلعين.

وتدرس شركة «أبل» رفع أسعار طرازات «برو»، بحسب هؤلاء الأشخاص.
قفزت أسهم الشركة بنحو 50% تقريباً هذا العام، ما دفع رأس المال السوقي لها إلى 3 تريليونات دولار.

وتحظى خطة الإنتاج في «أبل» بمتابعة ودراسة دقيقة بسبب التأثير الواسع لهذه الشركة. 

وتعتمد بعض أكبر شركات العالم على نشاط «أيفون» في دفع عجلة النمو وزيادة هوامشها، من شركة «سامسونغ إليكترونيكس» إلى «تايوان سيميكونداكتورز مانيوفاكتشرينغ» وحتى شركة «فوكسكون تكنولوجي».

خفض الانتاج

واضطرت الشركة إلى تقليص توقعاتها لإنتاج هواتفها المقبلة من المستوى الأول بنحو مليوني وحدة بسبب مشكلة في إنتاج أجهزة استشعار الصورة «CMOS»، غير أنها عوّضت عن هذا الهبوط عن طريق إضافة الطلب على طرازات «برو» ذات الأسعار الأعلى، بحسب الأشخاص.

وهناك أيضاً مشكلة صغيرة في شاشات أجهزة «أيفون» الجديدة، غير أن هذه المشكلة ينبغي أن ينتهي إصلاحها خلال أسبوع أو أسبوعين ولن يكون لها أثر ملحوظ على الإنتاج، بحسب أحد الأشخاص.

لم يرد ممثل عن شركة «أبل» على طلب للتعقيب عبر البريد الإلكتروني. ونشر موقع «ديجي تايمز» (DigiTimes) في وقت سابق أن الكمية الأولية من هواتف «أيفون» الجديدة قد تتراوح بين 83 مليون و85 مليون وحدة.

توقعات الشركة بإنتاج 85 مليون وحدة هذا العام تقل قليلاً عن المستهدف الأولي للمبيعات البالغ 90 مليوناً، والذي طرحته «أبل» في العامين السابقين.

غير أن الشركة الأميركية لم تكن قادرة على تحقيق هذه الأهداف بسبب نقص الرقائق في 2021، وتمديد فرض إجراءات مكافحة كوفيد في الصين في عام 2022 الذي أربك عملية الإنتاج.







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