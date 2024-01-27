الأحد 28 كانون الثاني 2024
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أبل تضيف خاصية جديدة للحماية في حال سرقة آيفون

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سرقة الأيفون - تعبيرية

كشفت شركة أبل عن خاصية جديدة مهمة للحماية في حال سرقة آيفون، وتحد من إمكانية وصول اللصوص إلى الهاتف.

 
وذكر تقرير مطول لوكالة أسوشيتد برس أبرز وظائف خاصية الحماية في حال سرقة الجهاز، والتي يمكن للمستخدمين تفعيلها عبر الدخول إلى إعدادات الهاتف.

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وطرحت شركة أبل تحديثا لنظام التشغيل iOS الخاص بها هذا الأسبوع، مع ميزة تسمى "Stolen Device Protection" والتي تجعل من الصعب على اللصوص الوصول إلى الوظائف والإعدادات الرئيسية للهاتف، وتم حث المستخدمين لتفعيلها على الفور.


ويتضمن تحديث برنامج التشغيل لأجهزة iPhone وiPad الميزة الجديدة الأساسية المصممة لمنع اللصوص من مسح الهواتف لإعادة بيعها أو الوصول إلى "Apple ID" أو الحسابات المهمة الأخرى. وخاصية الحماية للأجهزة المسروقة عبارة عن إعداد جديد تم تضمينه في أحدث إصدار من iOS، الإصدار 17.3.


وتقول شركة أبل إن الميزة الجديدة تضيف طبقة إضافية من الأمان للمستخدمين، وتعالج ثغرة اكتشفها اللصوص واستغلوها، وهي السماح لهم بإغلاق حسابات الضحايا على Apple وحذف صورهم وملفاتهم الأخرى من حساباتهم على iCloud وإفراغ حساباتهم المصرفية عن طريق الوصول إلى كلمات المرور المحفوظة في برنامج "Keychain".


كيف تعمل خاصية الحماية للأجهزة المسروقة؟

 


وتعمل هذه التقنية على تتبع "المواقع المألوفة" للمستخدم، مثل منزله أو مكان عمله، وتضيف المزيد من الإجراءات الأمنية البيومترية للتخطي، إذا حاول شخص ما استخدام الجهاز للقيام بأشياء معينة عندما يكون بعيدا عن تلك الأماكن.


كما أنها تقلل من أهمية رموز المرور، التي يمكن للصوص سرقتها من خلال النظر من فوق كتف شخص ما أو تهديد الضحايا وإجبارهم على تسليمها، لصالح ميزات "بيومترية" مثل الوجوه أو بصمات الأصابع التي يصعب نسخها (Face ID أو Touch ID).


ويقوم اللصوص عادة بمسح محتويات وإعدادات الهاتف لبيعه، وأشار التقرير إلى أن شركة أبل طورت هذه الخاصية مع ازدياد حالات سرقة هواتف آيفون.


ويتم تفعيل هذه الميزة في حال حصول إجراءات أخرى، وإذا لم يكن المستخدم في مكان مألوف، وتشمل استخدام كلمات المرور المحفوظة في Keychain أو طرق الدفع المحفوظة في Safari، أو في حالة إيقاف تشغيل Lost Mode، أو التقدم بطلب للحصول على بطاقة أبل جديدة أو استخدام آيفون لإعداد جهاز جديد.


وهناك أيضا طبقة إضافية من الحماية مصممة لإبطاء اللصوص الذين يحاولون الوصول إلى إعدادات الأمان المهمة. وإذا حاول شخص ما، على سبيل المثال، تسجيل الخروج من حساب Apple ID، أو تغيير رمز المرور أو إعادة ضبط الهاتف أثناء وجوده في مكان غير مألوف، فسيتعين عليه المصادقة على ذلك باستخدام Face ID أو Touch ID، والانتظار لمدة ساعة، ثم إجراء ذلك ثانية (مسح الوجه أو بصمات الأصابع).


كما سيؤدي تغيير كلمات المرور أو تحديث إعدادات الأمان أو إضافة أو إزالة Face ID أو Touch ID، وإيقاف تشغيل خاصية "العثور على الجهاز" إلى تفعيل هذه الميزة أيضا.


وقالت الشركة: "إن هذه الإجراءات الأمنية مصممة لمنع اللصوص من مسح محتويات وإعدادات الهاتف، حتى يتمكن المالك الحقيقي من وضع علامة على جهازه كمفقود والتأكد من أن حساب أبل الخاص به آمن".


وأضافت "عندما يكون جهاز آيفون الخاص بك في مكان مألوف، لن تكون هذه الخطوات الإضافية مطلوبة ويمكنك استخدام رمز المرور الخاص بجهازك كالمعتاد".


كيف يمكن تفعيل ميزة الحماية للأجهزة المسروقة؟

 


الأمر بسيط، يجب أولا تحديث نظام التشغيل iOS، إلى الإصدار 17.3، ومن ثم الدخول إلى الإعدادات وتحديدا إلى قسم "Face ID & Passcode" أو "Touch ID & Passcode"، وإدخال رمز المرور، وعندها سيجد المستخدم ميزة الحماية للأجهزة المسروقة (Stolen Device Protection).

 

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