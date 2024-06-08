 
السبت 08 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أبل تكشف عن تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة في WWDC

منتجات ابل
منتجات ابل

عادةً، لا تكون شركة "أبل" هي الأولى في تبني الفئات الجديدة من المنتجات، كما يظهر من تاريخها مع "أيفون" و"ساعة أبل" و"فيجين برو". وقد كانت هذه المنتجات موجودة بالفعل قبل أن تضيف "أبل" لمساتها الخاصة عليها. وتسعى "أبل" الآن، لتحقيق إنجاز مماثل في مجال الذكاء الاصطناعي.

وبعد ما يقارب عامين من بداية هوس الذكاء الاصطناعي التوليدي، تستعد الشركة للكشف عن رؤيتها الخاصة لهذه التكنولوجيا في مؤتمرها السنوي للمبرمجين العالميين (WWDC) المزمع عقده الإثنين المقبل.

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في هذا المؤتمر، ستعلن "أبل" عن خطط لدمج الذكاء الاصطناعي بقوة في تطبيقاتها وميزاتها الرئيسية، مع التأكيد على التزامها بحماية الخصوصية والأمان.

 

وسيُطلق على نظام الذكاء الاصطناعي الجديد اسم "أنتليجينس" (Apple Intelligence)، وسيكون متاحاً مع الإصدارات الجديدة من أنظمة تشغيل "أيفون" و"أيباد" و"ماك". ستسهم أيضاً الشراكة مع "أوبن إيه آي" في تشغيل روبوت محادثة مشابه لـ"تشات جي بي تي". كما تستعد الشركة لعرض برمجيات جديدة لسماعة الرأس "فيجين برو"، و"ساعة أبل" ومنصات تلفزيونية.


ستحتل ميزات الذكاء الاصطناعي جزءاً كبيراً من عرض "أبل" التقديمي الرئيسي في المؤتمر، والذي يبدأ في الساعة 10 صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ ويستمر نحو ساعتين. قد تكون بعض الميزات الأكثر أهمية تلك التي لا تركز على الذكاء الاصطناعي، مثل تحسين قابلية التخصيص لـ"أيفون" وتعزيز أداء "ساعة أبل".


نهج "أبل" للذكاء الاصطناعي سيركز على دمج التكنولوجيا في أكبر عدد ممكن من تطبيقاتها لتسهيل حياة العملاء اليومية، مع التركيز بدرجة أقل على التكنولوجيا المبهرة مثل إنشاء الصور والفيديوهات، والتوجه نحو ميزات ذات جاذبية واسعة النطاق. القدرات الجديدة ستكون اختيارية، ولن تجبر "أبل" المستخدمين على تبنيها إذا لم يرغبوا في ذلك.


ستُشغل ميزات الذكاء الاصطناعي بتكنولوجيات "أبل" و"أوبن إيه آي"، وستعتمد الخدمات إما على المعالجة على الجهاز ذاته أو على الحوسبة السحابية وفق مدى تعقيد المهمة. من بين الميزات المتوقعة، ستكون هناك خوارزميات لتلخيص المقالات وصفحات الإنترنت بسرعة على متصفح "سفاري"، تلخيص مذكرات الاجتماعات والرسائل النصية والبريد الإلكتروني، واقتراحات الردود على الرسائل.


كما تعتزم "أبل" إعادة تصميم خدمة "سيري" للتحكم الصوتي باستخدام نماذج اللغة الكبيرة، وتحسين برنامج "إكس كود" لتطوير التطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير ميزات جديدة في تطبيقات البريد الإلكتروني، الصور، الملاحظات الصوتية، والتقويم.


سيشهد تطبيق المراسلة (Messages) تحسينات متعددة، منها تعديل على ميزة التأثيرات وإضافة أيقونات ملونة جديدة لميزة الردود السريعة "تاب باكس" (Tapbacks)، والقدرة على جدولة الرسائل لإرسالها في وقت لاحق. كما ستطرح "أبل" تطبيق كلمات المرور جديد لأنظمة "آي أو إس 18" و"أيباد إو إس18" و"ماك إو إس 15".


بالمجمل، يهدف مؤتمر WWDC إلى وضع الأساس لما سيأتي مستقبلاً في مجال الذكاء الاصطناعي والصحة والتقنيات الأخرى، مما يساعد "أبل" على تعزيز مبيعات أجهزتها وتحسين تجربة المستخدمين.

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