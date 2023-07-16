أبو الحاج توظف ثقافة "البيرما" بالزراعة المستدامة وتنشرها بالمناطق الأقل حظا

علا أبو الخير

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بدافع حب الطبيعة والإيمان بالدور التكاملي بين الإنسان وبيئته وكل ما يحيط به من عناصر وكائنات، لجأت الناشطة في مجال الزراعة الدائمة والعضوية وإنتاج الأسمدة الطبيعية عبلة أبو الحاج، لتطبيق مفهوم Permaculture "البيرما كلشتر" وتسعى لنشره وتعليمه في مناطق عدة.يعرف "البيرما كلشتر" بحسب مصادر متعددة، بأنه نظام مستدام يحاكي البيئة الطبيعية ويهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي طويل المدى، ويمثل هذا النظام المستدام، العودة إلى الحياة البكر بالطرق الصحيحة، كما تصفها أبو الحاج، من خلال نظام حياة متكامل الجوانب والأركان، بما في ذلك التربة، السماد، الهواء والغذاء وغيرها.تستند هذه الثقافة لاستخدام الموارد والمكونات المناسبة وتسخيرها لخدمة الإنسان وما حوله؛ حيث ركزت أبو الحاج اهتمامها على إنتاج السماد العضوي "الكومبوست" المستخدم في بناء التربة، وهو فرع من فروع هذا العلم؛ حيث يعد من أنواع السماد العضوي المصنوع من تحلل المواد العضوية، ويستخدم لمعالجة التربة وزيادة خصوبتها.وتبرر أبو الحاج هذا الاهتمام، بقولها إن التربة أساس الإنتاج، فعندما تكون التربة خصبة وصحية تزدهر النباتات ويكون المحصول جيدا، بخلاف ما يحدث اليوم من تركيز كبير على النبات وإهمال التربة، ما يبقيها فقيرة العناصر.انطلاقا من هذا التوجه، شاركت أبو الحاج موخرا في مشروع FCM لدعم بلديات الأردن بالتعاون مع اتحاد بلديات كندا، وكذلك التدريب بالتعاون مع برنامج GFA الذي تم تنفيذه من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.دربت أبو الحاج ما يقارب 5000 شخص من جميع أنحاء المملكة على الإنتاج، على مستوى المنازل والمزارع والمؤسسات، كذلك العديد من أفراد المجتمع المحلي والمهندسين في البلديات، خصوصا بمجال معالجة النفايات وطرق تحويلها إلى السماد الطبيعي، وتم تزويد عدد من المشاركين بالأدوات اللازمة عن طريق المشروع الكندي.توضح أبو الحاج أنها تعمل على تحويل الفائض الذي تنتجه النباتات والاستخدامات البشرية إلى سماد تعيده للأرض، مما يساعد على إبقائها خصبة والتقليل من النفايات في آن. ويشمل ذلك، بقايا المطبخ منها (قشور الفواكه والخضراوات وبذورها، قشر البيض، بقايا الطعام)، وبقايا النباتات مثل الأوراق المتساقطة والأغصان الميتة، إضافة إلى الكرتون والورق وغيرها من المخلفات العضوية.وتقسم إلى قسمين، وفقا لأبو الحاج؛ الجاف والرطب، يطلق على الجاف "الكربون" ويدعى الرطب "النيتروجين"، عندما يجتمع هذان النوعان مع نسبة محددة من الرطوبة والأكسجين، بمرور الوقت يتشكل "الكومبوست" أو السماد العضوي.توضح أبو الحاج أن العملية تبدأ بتكوين طبقات من النيتروجين، وهي طبقة من الرطوبة، وفوقها طبقة الكربون الجاف، وهكذا لحين انتهاء الكمية، حيث تضعها داخل "وعاء كومبوستر" مستوعب للتخمير والتخليل. وابتداء من اليوم الرابع، تبدأ بعملية التقليب بشكل منتظم، يوما بعد آخر، ليجهز السماد بعد ثمانية عشر يومًا.وتبين أبو الحاج أن هناك العديد من أنواع الأسمدة العضوية التي تختلف في طريقة التنفيذ ووقت التحضير، حيث يعتمد اختيارها على عوامل كثيرة مثل احتياجات الشخص وسعة المكان والموسم الحالي. منهم من يعتمد طريقة الدفن، وبعضهم على استخدام الديدان أو التراب. يستغرق البعض أسابيع للتحضير، والبعض الآخر يستغرق أشهرًا أو سنوات.وتشير أبو الحاج إلى أن شغفها بعالم الزراعة تبعه دراستها لعلم "البيرما كلشتر"، وتلقت العديد من الدورات المتنوعة في حقول هذا العلم، إلى جانب دراسة الأدب الانجليزي.في البداية قامت بتطبيقه على العديد من الأراضي والأسطح في المناطق المجاورة، حتى تمكنت بعد فترة من شراء أرضها الخاصة في منطقة الغور، لتنفذ بها تفاصيل ما اكتسبته من خبرات.إلى ذلك، تشير أبو الحاج إلى انعكاس الزراعة والاهتمام في الأرض على تخفيف الأعباء المالية على العائلات من خلال الإنتاج المنزلي، فضلاً عن إسهامها في تنقية الهواء وإضفاء اللمسة الجمالية على المكان.وتبين، حتى لو لم يكن لدينا المساحة الزراعية الكافية أو أرض زراعية خاصة بنا، فما يزال من الممكن استخدام الأسطح للزراعة واستغلال مساحتها في الإنتاج.وفي هذا الصدد، تلفت إلى تركيزها على المناطق الأقل حظا مثل مخيمي سوف وغزة في نشاطات "تخضير الأسطح" وزراعتها لتمكينهم من تحقيق الأكتفاء الذاتي والتخفيف من الأعباء. إلى ذلك، بعض مناطق جنوب الأردن منها أم البساتين، قرى العقبة، قرى الطفيلة، قرى معان ومنطقة الأشعري.وتشدد أبو الحاج على أهمية رفع الوعي البيئي وطرق التعامل معها، لما لها من انعكاسات كبيرة على تحفيز الاقتصاد والسياحة وغيرها من القطاعات، إضافة الى دورها الأساسي في مواجهة التغيرات المناخية وقلة المياه، وتحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير الغذاء الخالي من الكيماويات بأقل التكاليف، ليكون بذلك قابلا للتصنيع والتصدير وتوفير الأيدي العاملة.لتحقيق هذه الأهداف، وفقا لأبو الحاج، ينبغي تصميم نظام بسيط يحاكي الطبيعة ويتناغم معها، مع تركيز الاهتمام على التربة ومدها بالحياة.تعرب أبو الحاج عن أمنيتها بتأسيس مدرسة متخصصة في "البيرما كلتشر"، تدرس الزراعة الدائمة على أصولها وطرق حصد المياه وتصريفها بطريقة صحيحة، بما في ذلك إعادة تدويرها. كذلك، تعليم أساليب الحصول على الطاقة النظيفة المتجددة وتربية الحيوانات.يشار إلى أن أبو الحاج أسهمت في تقديم العديد من المحاضرات التوعوية في جامعات أردنية عدة، منها جامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة البلقاء التطبيقية، أمانة عمان والعديد من الجمعيات.وتعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المشاريع الخاصة في التصميم على طريقة "البيرما كلتشر"، هذا المصطلح الذي ظهر في السبعينيات، وهو مأخوذ من المصطلح الإنجليزي "Permenant Agriculture" ويعرف باللغة العربية بالزراعة المستدامة أو الزراعة المعمرة.