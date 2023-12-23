أب فلسطيني يخرج حياً من تحت الأنقاض بغزة (فيديو)

في لحظة يمتزج فيها الألم والأمل معا، عاد الأمل إلى عائلة فلسطينية بعد أن ظنوا أن والدهم قتل في قصف إسرائيلي، ثم وجدوه خارجا من تحت الأنقاض حيا.



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ونقل الصحافي في قطاع غزة فؤاد أبو خماش مقطع فيديو يظهر فرحة أولاد الأب الفلسطيني به، وسط دموع الفرحة، ووسط الحزن بعد قصف منزلهم. كما تلقى الأب دعوات السلامة من أقاربه.





وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد أكثر من 410 فلسطينيين خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، من بينهم 16 الجمعة في قصف أصاب منزلا في جباليا (شمال) وخمسة بينهم أربعة أفراد من عائلة واحدة في هجوم على سيارة في رفح (جنوب).

وتواصل قوات الكيان الهيوني القصف والعمليات البرية في غزة، حيث صار الوضع الإنساني كارثيا، فيما طالب مجلس الأمن الدولي أمس (الجمعة) بإيصال المساعدات الإنسانية «على نطاق واسع» إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.



وخلفت العمليات العسكرية لللعدوان الإسرائيلي في غزة حتى الآن 20057 شهيدا، معظمهم من النساء والأطفال، وأكثر من 50 ألف جريح، وفق أحدث حصيلة صادرة عن السلطات في قطاع غزة.