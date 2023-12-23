السبت 23 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أب فلسطيني يخرج حياً من تحت الأنقاض بغزة (فيديو)

أنقاض المباني في غزة
انقاضي المباني التي دمرها الاحتلال

في لحظة يمتزج فيها الألم والأمل معا، عاد الأمل إلى عائلة فلسطينية بعد أن ظنوا أن والدهم قتل في قصف إسرائيلي، ثم وجدوه خارجا من تحت الأنقاض حيا.

اضافة اعلان

 

ونقل الصحافي في قطاع غزة فؤاد أبو خماش مقطع فيديو يظهر فرحة أولاد الأب الفلسطيني به، وسط دموع الفرحة، ووسط الحزن بعد قصف منزلهم. كما تلقى الأب دعوات السلامة من أقاربه.



وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد أكثر من 410 فلسطينيين خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، من بينهم 16 الجمعة في قصف أصاب منزلا في جباليا (شمال) وخمسة بينهم أربعة أفراد من عائلة واحدة في هجوم على سيارة في رفح (جنوب).

 

وتواصل قوات الكيان الهيوني القصف والعمليات البرية في غزة، حيث صار الوضع الإنساني كارثيا، فيما طالب مجلس الأمن الدولي أمس (الجمعة) بإيصال المساعدات الإنسانية «على نطاق واسع» إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.


وخلفت العمليات العسكرية لللعدوان الإسرائيلي في غزة حتى الآن 20057 شهيدا، معظمهم من النساء والأطفال، وأكثر من 50 ألف جريح، وفق أحدث حصيلة صادرة عن السلطات في قطاع غزة.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
170199

سوزان ساراندون تعتذر عن خطابها "المعادي للسامية"!

07 كانون الأول 2023
أطفال غزيون يفرون من بيوتهم خلال غارة جوية إسرائيلية على غزة

حتى لا تعتاد المشهد في غزة.. عن التخدير الإعلامي وطرق تفاديه

05 كانون الأول 2023
اقرأ أيضا
main-qimg-ef1d36969352e8fb21631169a999e348

تجنب هذه الأخطاء عند الاستحمام في فصل الشتاء

منذ 4 دقيقة
أنطوانيت لطوف

بسبب تضامنها مع غزة.. فصل مذيعة أسترالية من أصول لبنانية

منذ3 ساعة
_94908178_gettyimages-460379307

لماذا يقشعر البدن عند تمرير الأظافر على السبورة ؟

21 كانون الأول 2023
Copilot

مايكروسوفت تتيح إنشاء الموسيقى بالذكاء الاصطناعي

21 كانون الأول 2023
231220101900-02-iceland-volcano-town

لقطات مذهلة لحمم بركانية في آيسلندا.. من الدرون - فيديو

21 كانون الأول 2023
how-they-stole-my-iphone-episode-2-featured1

سارق يكشف سره في سرقة مئات الهواتف من أيفون

21 كانون الأول 2023
افكار و مواقف

تطورات لافتة في حرب غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1703201597110113500

حملة القصف الإسرائيلية الفاشلة على غزة

ترجمات | منذ18 ساعة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

موت إسرائيل‏

ترجمات |20 كانون الأول 2023
1702890908384254200

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-3)

ترجمات |18 كانون الأول 2023
1702890908454254400

كيف نرثي كل أطفال غزة؟

ترجمات |18 كانون الأول 2023
فلسطينيون ناجون من تحت أنقاض المنازل التي دمرت في غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 – (المصدر)

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-2)

ترجمات |17 كانون الأول 2023
1702722723410989600

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-1)

ترجمات |16 كانون الأول 2023
 