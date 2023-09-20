أثناء بث مباشر.. إسباني يتحرش بمراسلة تلفزيونية والسلطات تعتقله (فيديو)

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"Do you really have to touch my ass?”



Yesterday, journalist Isa Balado was in the middle of a live report in Madrid when a man approached her from behind & sexually assaulted her, grabbing her bottom



He was arrested soon after👇#MeToo #TimesUp #SeAcabópic.twitter.com/fZaS1gXGmo — Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) September 13, 2023



🚩Detenido por agredir sexualmente a una reportera mientras estaba realizando un directo de televisión #Madrid pic.twitter.com/vKkBjNXJve — Policía Nacional (@policia) September 12, 2023

كانت الصحفية إيسا بالادو، تقدم تقريرًا عن عملية سطو في مدريد لقناة كواترو عندما اقترب منها رجل. ووضع يديه على جسدها وسألها عن القناة التي تعمل بها. ورغم أن الصحفية حاولت تجاوز الأمر ومواصلة تقديم تقريرها، قاطعها مقدم البرنامج ناتشو أباد وسألها "سامحيني على مقاطعتك ولكن هل لمسك للتو؟".وبعد أن قالت الصحفية "نعم"، طلب منها أن تظهر الرجل أمام الكاميرا، حيث قال"أنا فقط لا أستطيع أن أفهم ذلك. هل يمكنك وضع هذا الرجل أمامي، من فضلك؟ ضعي هذا الرجل الغبي أمامي! وقال "هذا الرجل أحمق". ثم وجهت المراسلة الكلام للمتحرش قائلة "بقدر ما تريد أن تعرف من أي قناة نحن، هل عليك حقا أن تلمسني بهذا الشكل؟".رفض الرجل بشكل صارخ الاعتراف بأنه ارتكب أي خطأ وابتعد وهو يلمس شعرها هذه المرة. وبعد ثوان، اقترب منها مرة أخرى وقال لها إن عليها أن "تقول الحقيقة".ومع ظهور الفيديو، ألقت شرطة مدريد القبض على الرجل بتهمة الاعتداء الجنسي على مراسلة على الهواء مباشرة. ويُظهر مقطع تمت مشاركته على منصة إكس، الرجل وهو يتم اقتياده مكبل اليدين من قبل اثنين من ضباط الشرطة.وأصدرت القناة بيانا قالت فيه إنها "ترفض أي شكل من أشكال المضايقة أو الاعتداء" وأعربت عن دعمها للمراسلة "بعد الوضع الذي لا يطاق على الإطلاق الذي عانت منه".