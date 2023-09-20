الأربعاء 20 أيلول 2023
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أثناء بث مباشر.. إسباني يتحرش بمراسلة تلفزيونية والسلطات تعتقله (فيديو)

كانت الصحفية إيسا بالادو، تقدم تقريرًا عن عملية سطو في مدريد لقناة كواترو عندما اقترب منها رجل. ووضع يديه على جسدها
كانت الصحفية إيسا بالادو، تقدم تقريرًا عن عملية سطو في مدريد لقناة كواترو عندما اقترب منها رجل. ووضع يديه على جسدها
ألقي القبض على رجل إسباني بعد أن لمس بشكل غير لائق مراسلة تلفزيونية إسبانية أثناء بث المباشر في مدريد يوم الثلاثاء 12 سبتمبر.
كانت الصحفية إيسا بالادو، تقدم تقريرًا عن عملية سطو في مدريد لقناة كواترو عندما اقترب منها رجل. ووضع يديه على جسدها وسألها عن القناة التي تعمل بها. ورغم أن الصحفية حاولت تجاوز الأمر ومواصلة تقديم تقريرها، قاطعها مقدم البرنامج ناتشو أباد وسألها "سامحيني على مقاطعتك ولكن هل لمسك للتو؟".اضافة اعلان

وبعد أن قالت الصحفية "نعم"، طلب منها أن تظهر الرجل أمام الكاميرا، حيث قال"أنا فقط لا أستطيع أن أفهم ذلك. هل يمكنك وضع هذا الرجل أمامي، من فضلك؟ ضعي هذا الرجل الغبي أمامي! وقال "هذا الرجل أحمق". ثم وجهت المراسلة الكلام للمتحرش قائلة "بقدر ما تريد أن تعرف من أي قناة نحن، هل عليك حقا أن تلمسني بهذا الشكل؟".

رفض الرجل بشكل صارخ الاعتراف بأنه ارتكب أي خطأ وابتعد وهو يلمس شعرها هذه المرة. وبعد ثوان، اقترب منها مرة أخرى وقال لها إن عليها أن "تقول الحقيقة".

ومع ظهور الفيديو، ألقت شرطة مدريد القبض على الرجل بتهمة الاعتداء الجنسي على مراسلة على الهواء مباشرة. ويُظهر مقطع تمت مشاركته على منصة إكس، الرجل وهو يتم اقتياده مكبل اليدين من قبل اثنين من ضباط الشرطة.

وأصدرت القناة بيانا قالت فيه إنها "ترفض أي شكل من أشكال المضايقة أو الاعتداء" وأعربت عن دعمها للمراسلة "بعد الوضع الذي لا يطاق على الإطلاق الذي عانت منه".


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