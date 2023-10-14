السبت 14 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أحذية "الحافر" الأكثر شعبية في العالم

أحذية "الحافر" الأكثر شعبية في العالم
أحذية "الحافر" الأكثر شعبية في العالم
أصبحت أحذية Maison Margiela ذات شكل الحافر الكثر شعبية في العالم.

ذكرت منصة Lyst  التي المتخصصة في تحليل سلوك المستهلك في عالم الموضة، أنواع الأحذية الأكثر رواجا في عام 2023 حول العالم. وجاء على موقع Lyst الإلكتروني أن موديلا لحذاء "تابي" النسائي الذي يشبه حوافر الأيائل، احتل المركز الأول في تصنيف المحللين، وهو تابع للعلامة التجارية الفرنسية "ميزون مارجيلا"  (Maison Margiela ).اضافة اعلان



يذكر أن "تابي" هي أحذية تشبه الحوافر بأي نوع من أنواعها. وينقسم إصبع الحذاء إلى قسميْن، وجزءه الأول لإصبع القدم الكبير والآخر لباقية الأصابع. وأصبحت مثل هذه الأحذية من طراز "ماري جين"، حسب خبراء الموضة، الأكثر شعبية في العالم.

ويتصدر التصنيف كذلك أحذية Nike وMartine Rose و Shox MR4 Mule (مولي) الذي يشبه القباقيب،

وفي روسيا يُطلق على هذه الأحذية اسم الصنادل أو النعال السميك. وفي الواقع، هي أحذية بدون ظهر. ويعود المركز الثالث في التصنيف إلى شبشب شركة "بيركنستوك أريزونا" (Birkenstock Arizona). RT

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