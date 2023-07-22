السبت 22 تموز 2023
النسخة المطبوعة

أزمة الشيف بوراك.. قصة الخلاف مع والده وخسارة ملكية المطاعم

الشيف بوراك
الشيف بوراك
ظهر الشيف التركي المحبوب في المنطقة العربية، بوراك أوزدمير، في فيديوهات صادمة، اتهم فيها والده "باستغلاله" مما وضعه في مأزق مالي.

وأقدم الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير، مالك سلسلة مطاعم CZN Burak، على رفع دعوى قضائية بحق والده بسبب بيع الأخير لحقوق ملكية اسم نجله.اضافة اعلان
قصة "الخيانة".

وظهر الشيف العالمي في فيديو يوضح فيه لمتابعيه أنّه رفع دعوى قضائية ضد والده، بتهمة الاحتيال عليه سرا فيما يخص مطاعمه الشهيرة، مؤكدا أنه سيواصل مسيرته المهنية في عالم الطهي بمفرده.
كما بين في مقطع تداولته منصات التواصل، أنه لم يعد يمتلك أي مطعم باسمه بعد الآن، باستثناء مطعم واحد بإسطنبول، قائلا: "أرجو ألا تنخدعوا باللصوص الذين يستغلون اسمي وصورتي".
وعزا الخلاف بينه وبين والده إلى خلافات في العمل تتعلق ببيعه حقوق اسمه إلى رجل أعمال أجنبي دون علمه.
وخلافات الطاهي الشهير مع والده ليست الأولى من نوعها، لعل آخرها معارضة أبيه لذهابه إلى المناطق المتضررة من زلزال تركيا العنيف.
واندلعت الأزمة بين بوراك ووالده عقب زلزال تركيا المدمر، إذ سعى بوراك على تقديم يد العون قدر المستطاع للمناطق المتضررة من الزلزال، غير أنه واجه عقبات من والده خلال تلك الفترة.
ولم يستطع بوراك تحمل محاولات عرقلة مساعداته لضحايا الزلزال في موطنه هاتاي، مما دفعه لقطع جميع الصلات مع والده.
مشاركة المناشف بين أفراد الأسرة.. عواقب مفاجئة قد لا تعرفها

مشاركة المناشف بين أفراد الأسرة.. عواقب مفاجئة قد لا تعرفها 20 تموز 2023

نتفليكس

1.5 مليار دولار أرباح "نتفليكس" في 3 أشهر 20 تموز 2023

ChatGPT-not-allowed-by-Apple (1)

أبل تدخل حرب الذكاء الاصطناعي بمنافس جديد لـ"Chat GPT" 20 تموز 2023

يؤثر الخرف بشكل أكثر شيوعا على كبار السن، ويمكن أن يؤدي إلى فقدان الذاكرة وتغيرات سلوكية وحتى مشكلات في الحركة

أربع علامات عند الكلام يمكن أن تشير إلى الخرف 20 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
رجل في سن الأربعين

9 عادات يجب أن تتوقف عن فعلها في سن الأربعين

منذ 28 دقيقة
264536

عالم مناخ: تموز الحالي قد يكون الشهر الأكثر سخونة منذ آلاف السنين

منذ3 ساعة
رقم-ماكدونالدز-العين

بعد حادث "هابي ميل".. تعويض مالي ضخم لطفلة من "ماكدونالدز"

منذ21 ساعة
threads-7-7-2023 (1)

لماذا انحسرت الأضواء عن تطبيق "ثريدز"؟

منذ21 ساعة
إيلون ماسك

إيلون ماسك يخسر 20 مليار دولار في يوم واحد

منذ24 ساعة
الاحتباس الحراري رفع حرارة الأرض إلى حد غير مسبوق

تحذير... تموز 2023 الأكثر سخونة منذ بدء رصد الطقس

21 تموز 2023
افكار و مواقف

هل خسرت روسيا حرب أوكرانيا؟

د. محمد حسين المومني |اليوم

شابان عربيان يحلمان

إبراهيم جابر إبراهيم |اليوم

قوات دولية لمكافحة التغير المناخي

خالد دلال |اليوم
ترجمات
1689856154246610200

سياسة التعطيش الإسرائيلية في الضفة الغربية

ترجمات | منذ14 ساعة
‏مقاومون فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال في جنين، 19 حزيران (يونيو) 2003 - (أرشيفية)

‏جنين ليست سوى البداية: هل دفن الفلسطينيون أخيرا أشباح الماضي؟‏

ترجمات |19 تموز 2023
فاغنر

‏لماذا لن تختفي "فاغنر" في أي وقت قريب‏

ترجمات |19 تموز 2023
‏متسوقون يتجولون في البازار الكبير في اسطنبول، تركيا - (أرشيفية)

مصاعب حقيقية أمام الحكومة التركية الجديدة

ترجمات |18 تموز 2023
Untitled-1

أزمة الضواحي والمهاجرين في السينما الفرنسية

ترجمات |17 تموز 2023
33

إعادة تقييم لحكومة نتنياهو بدأت في الولايات المتحدة الآن

ترجمات |17 تموز 2023
 