الأربعاء 12 تموز 2023
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أزياء تراثية أردنية للمصممة بسيسو تزهو في لندن

المصممة اعتماد بسيسو تتوسط المشاركات بعروض الأزياء-(من المصدر)
المصممة اعتماد بسيسو تتوسط المشاركات بعروض الأزياء-(من المصدر)
  شاركت سفيرة السلام والنوايا الحسنة مصممة الأزياء الأردنية اعتماد بسيسو في عرض "زرياب" السادس لإبداع وتصميمات المرأة العربية الذي أقيم يوم السبت الماضي في ويستفيلد بالعاصمة البريطانية لندن بالتعاون مع غرفة التجارة العربية البريطانية.اضافة اعلان
والمعرض أقيم تحت رعاية الإمارتية الشيخة فاطمة بنت حشر بن دلموك ال مكتوم، بمبادرة من المركز العربي الأوروبي (الأردن بعيون الغرب) بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية، وبحضور السفيرة الأردنية في بريطانيا منار الدباس.
ووفقا للمصممة بسيسو، فقد شمل العرض مجموعة مختارة من تصميماتها للأزياء التراثية الأردنية التي تجمع الاصالة والحداثة؛ حيث تألق الشماغ والعباية، إضافة الى أزياء المحافظات الأردنية مثل السلط ومعان وإربد الرمثا. وقد نالت المصممة بسيسو شهادة تقدير ووسام من ذهب يحمل شعار مؤسسة زرياب لصاحبته مديرة مؤسسة تنمية المرأة الناجحة عالمياً (WGSF) زينب فرحان الإمام. 
يذكر أن بسيسو، هي سيدة أعمال تملك دار أزياء "مودن توب" للتصميمات والأزياء التراثية الأردنية. ولها مكانة اجتماعية كسيدة أعمال أردنية ناجحة، مثلت الأردن في العديد من المؤتمرات الدولية والمحلية التابعة للمنظمات الدولية والإنسانية، كما تدعم وتساند الجمعيات التي تقوم بدور إنساني.
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