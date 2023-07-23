الإثنين 24 تموز 2023
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أسرار السعادة في دورة تثقيفية للمقبلين على الزواج

حفل زفاف جماعي- أرشيفية
حفل زفاف جماعي- أرشيفية
ضمن استعدادات جمعية العفاف الخيرية لتنظيم حفل الزفاف الجماعي الثالث والثلاثين يوم الجمعة المقبل، نظمت الجمعية دورة تثقيفية للازواح للمشاركين في الحفل.اضافة اعلان
تحدث في بدايتها مفيد سرحان مدير الجمعية، حول أهمية هذه الدورات وحرص الجمعية على مساعدة الشباب والفتيات على بناء الأسرة على أسس سليمة.
وتحدث أستاذ الشريعة الإسلامية د. منذر زيتون، حول الحقوق والواجبات الزوجية بين فيها، أهمية الالتزام بأداء الحقوق والقيام بالواجبات لكلا الزوجين، بما يحقق العدالة ومصلحة الزوجين. وإن الإسلام اهتم بالأسرة باعتبارها أساس المجتمع. ونظم العلاقات بين أفرادها، ونظام الأسرة في الإسلام يحقق مصلحة الفرد والأسرة والمجتمع لأنه نظام متوازن.
وتحدثت المستشارة الأسرية في الجمعية انتصار يوسف، حول التخطيط الأسري وميزانية الأسرة، وبينت أهمية التخطيط في حياة الإنسان وأنه من أهم عوامل النجاح وأن العشوائية من أسباب الفشل وبروز المشكلات وتفاقمها.
كما تناولت، أهمية وضع ميزانية للأسرة بما يتناسب مع دخل الأسرة تراعي أولويات الإنفاق والحرص على تجنب الديون.
وأدار المدرب في الشؤون الأسرية والاجتماعية د. محمد الاسود ورشة عمل بعنوان السعادة الزوجية والعلاقة مع أهل الزوج والزوجة، بين فيها، أن الزواج مسؤولية تقوم على احترام كلا الزوجين للآخر والاعتراف بدور كل واحد منهما وأن العلاقة بينهما هي علاقة تكاملية لا علاقة صراع وتنافس.
وأكد، أهمية الكلمة الطيبة والاحترام المتبادل بين الزوجين.
وبين، أن من أسرار السعادة الزوجية معرفة طبيعة الزوج وطبيعة الزوجة ومراعاة هذه الفروق للنهوض بالأسرة وبناؤها على أسس صحيحة.
وأكد خلال الورشة، أن العلاقة مع الأهل أساسها التقدير واحترام خصوصية كل طرف وعدم التدخل في حياة الزوجين بما ينغص عليهما أو يعكر صفو العلاقة الأسرية.
وفي المحور الصحي، تحدث الاستشاري د. احمد عبد الواجد   حيث بين أهمية الوعي بالأمور الصحية ودور العلاقة الخاصة بين الزوجين في تحقيق السعادة الزوجية.
وتحدثت د. مريم النجار اختصاصية النسائية، حول الأمور  الصحية التي تهم الفتاة خصوصا ليلة الزفاف وفي أيام الزواج الأولى، مؤكدة أهمية المعلومة الصحيحة التي يقدمها أهل الاختصاص والبعد عن الأفكار والعادات الخاطئة التي تسبب مشكلات صحية ونفسية واجتماعية.
وخلال الدورة،  قدم مدير الجمعية مفيد سرحان شرحا لترتيبات حفل الزفاف الجماعي وبرنامحا للحفل الذي سيقام يوم الجمعة المقبل في قاعة جمعية خليل الرحمن مؤكدا حرص الجمعية على تنظيميه بصورة تليق بالعرسان وذويهم وتعكس الصورة المشرقة عن المجتمع الأردني.
وفي نهاية الدورة التي حضرها إضافة إلى المشاركين في حفل الزفاف الجماعي، عدد من الشباب والفتيات الخاطبين الذين يستعدون لإتمام زواجهم،  سلم د. منذر زيتون نائب رئيس الجمعية مندوبا عن الحاج حمدي الطباع رئيس الجمعية الشهادات للمشاركين في الدورة.
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