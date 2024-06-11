أشهر الأطعمة التي تقدم في العيد الكبير

تجتمع العائلات لتناول وجبات العيد المميزة مثل اللحوم والكبسة والمحاشي والحلويات التقليدية، وتنتشر في أيام العيد ألعاب الأطفال والمهرجانات والحدائق الترفيهية التي تضفي جواً من البهجة والفرح.

اضافة اعلان

كما يحرص المسلمون على زيارة مقابر الموتى وقراءة القرآن وإلقاء التحية على أرواح الراحلين، وتعكس هذه الاحتفالات الروح الإسلامية في هذا العيد المبارك، حيث تجتمع فيها العبادات والتقاليد الاجتماعية والترابط الأسري.



وفي عيد الأضحى، تتميز المائدة العربية والإسلامية بتنوع كبير في الأطباق والأكلات التقليدية التي تُعد خصيصًا لهذه المناسبة، فمن أبرز الأطباق اللحوم، حيث يتم ذبح الأضاحي ويُحضر منها العديد من الأكلات مثل المشوي، والمقلي، والكباب، و المرق، والمحاشي، والكبسة وهي أكلة شعبية شهيرة في دول الخليج العربي، تُصنع من اللحم مع الأرز والبهارات والتوابل الخاصة.



وهناك الرز المطهو مع لحم الأضحية والذي يُعد طبقًا أساسيًا في هذا العيد في معظم البلدان العربية، ولا تخلو مائدة عيد الأضحى من الحلويات التقليدية مثل الكنافة، والقطايف، والبقلاوة، والمعمول، والغريبة، حيث تُشكل هذه الأكلات جزءًا لا يتجزأ من الاحتفالات في عيد الأضحى، باجتماع العائلات والأقارب لتناولها في جو من الفرح والبهجة.





أشهر أكلات أول يوم عيد الأضحى

في أول أيام عيد الأضحى المبارك، تشتهر المائدة العربية والإسلامية ببعض الأطباق والأكلات التقليدية التي لا غنى عنها في هذه المناسبة، ومن أبرزها:



1. اللحوم المشوية

تُعد اللحوم المشوية من أشهر أطباق اليوم الأول للعيد، حيث يتم شوي لحوم الأضاحي سواء الضأن أو البقر أو الجمال بطرق متنوعة مثل الكباب والشاورما والمشاوي.



2. المحاشي

تأتي ضمن الأكلات الشعبية الشهيرة في عيد الأضحى، حيث تُحشى الخضروات مثل الكوسا والبطاطس والفلفل بلحم الأضحية المفروم والبهارات ويتم طهيها بالقلي أو الشوي.



3. الكبسة

وهي أكلة خليجية شهيرة تُصنع من اللحم مع الأرز والبهارات والتوابل الخاصة، وتُعتبر من الأطباق الأساسية في أول أيام العيد.



4. الأرز باللحم

لا تخلو موائد عيد الأضحى من طبق الأرز المطهو مع لحوم الأضاحي والصلصات والبهارات الشهية.



5. الرقاق

تُعتبر أصناف الرقاق المحشوة باللحم من الأطباق الشهية والمميزة التي تُقدم في هذه المناسبة، خاصةً في العديد من الدول العربية، كوجبات رئيسية أو مقبلات.



6. الفتة

طبق الفتة هو أحد أشهر الأطباق التي تُقدم أول أيام عيد الأضحى على الإطلاق، خاصةً في المنطقة الشرقية من العالم العربي، وتُعتبر من تقاليد الاحتفال بهذا العيد في عدة دول عربية مثل الأردن، وفلسطين، وسوريا، ولبنان، وتختلف طريقة إعدادها من دولة أو منطقة لأخرى.





الفتة وطريقة عملها وفوائدها

الفتة هي إحدى الأكلات الشعبية الشهيرة في العالم العربي، وخاصة في السعودية والأردن وفلسطين، وتُعد من الأطباق التقليدية المحببة في المطبخ العربي.

وتتميز بنكهتها الشهية وقيمتها الغذائية العالية، وتُصنع من خبز رقاق مفتت ويُضاف إليه لحم الأضحية واللبن الرائب واللوز والبصل والبهارات وغيرها.





طريقة عمل الفتة





المكونات:

طريقة التحضير

1. خبز عربي محمص2. لحم مفروم أو قطع من اللحم3. بصل4. زيت زيتون5. بهارات6. شرائح لحم مشوي7. صلصة لبن أو لبن رائب.

1. يتم تحميص الخبز العربي حتى يصبح هشًا ومحمرًا قليلًا.2. يُقلى البصل المفروم في الزيت، ثم يُضاف إليه اللحم والبهارات ويُقلبان جيدًا.3. يُفتت الخبز المحمص ويُضاف إلى خليط اللحم والبصل.4. تُضاف إليها شرائح اللحم المشوي وصلصة اللبن.5. تُقلب المكونات جيدًا وتُقدم الفتة ساخنة مع الصلصات المفضلة.









فوائد الفتة

الرقاق باللحمة وطريقة العمل وفوائده

1. تحتوي الفتة على لحوم الأضاحي سواء المفرومة أو شرائح اللحم المشوي، ما يجعلها مصدرًا غنيًا بالبروتين الضروري لبناء وإصلاح خلايا الجسم.2. الفتة غنية بالحديد الضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء ونقل الأكسجين في الجسم، مما يقي من الأنيميا.3. الفتة مصدر للألياف الغذائية المهمة لتعزيز صحة الجهاز الهضمي والوقاية من الامساك والانتفاخات.4. تحتوي مكونات الفتة على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم كفيتامينات ب والزنك والفوسفور، التي تدعم صحة الجسم وتقيه من الأمراض والالتهابات.5. يمكن أن تساعد الفتة في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

يلعب الرقاق باللحمة دورًا مهمًا في تقاليد وعادات الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في العديد من البلدان العربية والإسلامية، فهي تأتي في أشكال مختلفة داخل المطابخ العربية، حيث تحشى بلحم الأضحية المفروم الطري مع البصل والبهارات الشهية، ومن السمبوسك السوري واللبناني، إلى الفطائر المحشوة، والبراك التركية المقلية.



ويمكن تقديم الرقاق باللحمة كوجبة رئيسية أو كطبق مقبلات شهي في العزائم والمناسبات الخاصة، حيث تتميز بأنها هشة مقرمشة وذات حشوة لذيذة من اللحم والبهارات.









طريقة عمل الرقاق باللحمة:





المكونات:

خطوات التحضير:

1. كيلو لحم غنم أو بقر مفروم2. بصلة كبيرة مفرومة3. ملعقة كبيرة بهارات مشكلة4. ملح حسب الرغبة5. زيت زيتون للقلي6. عجينة الرقاق الجاهزة أو المحضرة منزليًا

فوائد الرقاق باللحمة

1. سخني القليل من زيت الزيتون في مقلاة على النار واقلي البصل المفروم حتى يصبح لونه ذهبيًا.2. أضيفي اللحم المفروم والبهارات والملح واقلبي المكونات جيدًا حتى ينضج اللحم تمامًا.3. صفي الخليط من أي سوائل زائدة بعد نضوج اللحم.4. على سطح مسطح افردي عجينة الرقاق قليلًا إلى أقراص دائرية رقيقة.5. ضعي ملعقة كبيرة من خليط اللحمة في منتصف كل قرص من العجين.6. اطوي العجينة على شكل نصف دائرة بحيث تغلق اللحمة داخلها.7. سخني زيت القلي في مقلاة على نار متوسطة.8. قلبي قطع الرقاق باللحمة في الزيت الساخن من كلا الجانبين حتى تصبح ذهبية اللون.9. قدميها ساخنة مع الصلصات المفضلة.

1. تناول الرقاق باللحمة يوفر العديد من الفوائد الغذائية، فهو مصدر جيد للبروتين الضروري لبناء وإصلاح الخلايا والأنسجة في الجسم.2. بفضل وجود الدهون والكربوهيدرات في الرقاق باللحمة، يعتبر مصدرًا جيدًا للطاقة اللازمة لأداء الأنشطة اليومية.3. يحتوي على نسبة جيدة من المعادن الهامة، خاصة الحديد الضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء ونقل الأكسجين في الجسم.4. يوفر الألياف الغذائية المفيدة لصحة الجهاز الهضمي والوقاية من خطر الإصابة بالسكري.5. بفضل الطهي الجيد للحوم وطريقة القلي، يصبح الرقاق باللحمة سهل الهضم وملائمًا لمختلف الأعمار.6. يعتبر الرقاق باللحمة خيارًا غذائيًا متكاملًا يجمع بين البروتين والطاقة والفيتامينات والمعادن والألياف في وجبة لذيذة ومغذية.





فتة الطرب



هي إحدى الأكلات الشعبية الشهيرة في المطبخ العربي، وخاصة في الأردن وفلسطين، وتعتبر طبقًا غنيًا بالبروتين والحديد والفيتامينات الموجودة في اللحم والخبز والبهارات.

كما أنها تتميز بنكهتها الشهية وملمسها المميز بسبب تفتيت الخبز ودمجه مع اللحمة.





المكونات:

خطوات التحضير:

1. خبز عربي محمص ومفتت2. 500 جرام لحم غنم مفروم3. بصلة كبيرة مفرومة ناعماً4. ملعقة كبيرة سماق5. ملح وفلفل أسود حسب الرغبة6. 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون7. صلصة طحينة أو لبن رائب للتقديم

فوائد فتة الطرب

1. سخني زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة، وقلبي البصل المفروم حتى يصبح لونه ذهبياً.2. أضيفي اللحم المفروم والسماق والملح والفلفل وقلبي المكونات جيداً حتى ينضج اللحم تماماً.3. أزيلي أي سوائل زائدة من اللحمة بعد النضج، ثم أضيفي الخبز المحمص والمفتت إلى اللحمة واخلطي المكونات جيداً.4. ضعي فتة الطرب في طبق التقديم وقدميها ساخنة مع الصلصة حسب الرغبة.5. يمكن أيضاً إضافة بعض المكونات الإضافية مثل الطماطم المفرومة أو الفلفل الحار أو البقدونس الطازج.

1. تحتوي على اللحم المفروم الغني بالبروتينات الأساسية لبناء وإصلاح أنسجة الجسم وتعزيز وظائف المناعة.2. فتة الطرب غنية بالمعادن الضرورية لتعزيز صحة الجسم ودعم صحة الكبد بشكل خاص.3. تعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمي والوقاية من مشاكل الأمعاء والقولون، بفضل محتواها من الألياف.4. تعزز الشعور بالشبع لفترة أطول، وتقلل من الرغبة في تناول كميات كبيرة من الطعام، مما يدعم حرق السعرات الحرارية وفقدان الوزن.5. تحتوي على الدهون الصحية المشبعة المفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية.