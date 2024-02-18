الأحد 18 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أصبحت حقيقية... توقعات صادمة للعرافة العمياء لعام 2024

فانغا
العرافة بابا فانغا

استحوذت بابا فانغا، العرافة البلغارية العمياء، على الاهتمام مرة أخرى بتوقعاتها للعالم لعام 2024، والتي يبدو أن بعضها أصبح حقيقة.

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ويُعتقد أن بابا فانغا، الذي يشار إليها غالبًا باسم نوستراداموس البلقان، قد توقعت بأحداث عالمية مهمة مثل هجمات 11 سبتمبر، ووفاة الأميرة ديانا، وكارثة تشيرنوبيل، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

توقعات بابا فانغا التي تحولت إلى حقيقة في 2024


 

في روسيا، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين مؤخراً عن إحراز تقدم كبير في تطوير لقاحات السرطان، وهو ما توقعته العرافة العمياء التي توفيت في 11 أغسطس عام 1996م، وفقا لموقع news9live.


 وفي حديثه في منتدى تكنولوجي في موسكو، قال بوتين إن العلماء الروس على وشك إنتاج لقاحات متقدمة للسرطان وأدوية معدلة للمناعة.

 

وفي حين أن التفاصيل المتعلقة بأنواع السرطان المستهدفة من اللقاحات لم يتم الكشف عنها بعد، أعرب بوتين عن أمله في الاستخدام الفعال للقاحات في جميع أنواع السرطان.


يبدو أن توقعات بابا فانغا بحدوث أزمة اقتصادية كبيرة تؤثر على الاقتصادات العالمية بدأت تتكشف، فقد واجهت كل من اليابان والمملكة المتحدة فصولاً متتالية من الانكماش الاقتصادي.


وفي المملكة المتحدة، أدى ارتفاع التضخم وأزمة تكلفة المعيشة إلى دفع الاقتصاد إلى الركود، ما وجه ضربة لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات المقبلة، كما شهدت اليابان أيضاً انكماشاً اقتصادياً، فتراجعت خلف ألمانيا إلى المركز الرابع في قائمة أكبر الاقتصادات في العالم.


وضمن توقعات بابا فانغا، فقد برزت إلى الواجهة المخاوف المتزايدة بشأن الإرهاب في أوروبا واختبارات الأسلحة البيولوجية المحتملة أو الهجمات التي تشنها "دولة كبيرة".


أصبحت تحذيرات بابا فانغا بشأن الطقس المخيف والكوارث الطبيعية حقيقة مع تزايد عدم استقرار بيئة العالم، ويتوافق ارتفاع الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية مثل شبكات الكهرباء ومحطات معالجة المياه مع توقعات بابا فانغا.- وكالات

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