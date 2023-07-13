الخميس 13 تموز 2023
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أصحاب المليارات يجتمعون في "المعسكر الصيفي".. ماذا يحضرون؟

أصحاب المليارات
أصحاب المليارات يجتمعون في "المعسكر الصيفي".. ماذا يحضرون؟
رصدت عدسات المصورين الملياردير الأميركي، وران بافت، الأربعاء، أثناء توجهه إلى اجتماع أطلق عليه "المخيم الصيفي لأصحاب المليارات" في ولاية أيداهو، بشمال غربي الولايات المتحدة.اضافة اعلان

وكان وران بافت متوجها إلى الاجتماع على متن مركبة صغيرة مثل تلك التي تستخدم في ملاعب الغولف، ويرتدي سترة حمراء اللون.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن بافت انضم إلى "عدد كبير من أباطرة التكنولوجيا والإعلام" الذين يشاركون في مؤتمر وادي الشمس بولاية أيداهو.

وكانت طائرات خاصة قد توافدت تباعا إلى وادي الشمس، حيث كانت تقل على متنها عدد من أبرز أصحاب المليارات حول العالم والرؤساء التنفيذيين في الشركات العملاقة.
ومن بين هؤلاء:
الرئيس التنفيذي لشركة ديزني: بوب إيغر.
الرئيس التنفيذي لشركة أبل: تيم كوك.
مؤسس شركة "أوبن أي" المسؤولة عن  روبوت الدردشة"تشات جي بي تي": سام ألتمان.
ويعرف عن هذا الحدث السنوي أنه يشهد توقيع صفقات تجارية أو على الأقل تبدأ فيه محادثات تفضي صفقات.

ومما يزيد الغموض حول هذا الحدث هو أنه يتم خلف الأبواب المغلقة، ويمنع الصحفيون من تغطيته وقائعه.

وذكرت تقارير أنه من المتوقع أن تهيمن عدة ملفات على الحدث هذا العام منها:
الذكاء الاصطناعي.
خدمات تدفق البيانات.
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