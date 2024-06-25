أطعمة ومشروبات ينصح مضيفو الطيران بتجنبها خلال الرحلات الجوية

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تقدم العديد من شركات الطيران وجبات ومشروبات متنوعة على متن رحلاتها الطويلة، لكن الكثير من مضيفي الطيران ينصحون بتجنب وجبات محددة على متن الطائرات.وينصح مضيفو الطيران، أولا وقبل كل شيء، بتوخي الحذر من المياه والمشروبات الساخنة، حيث أن مياه الصنبور تستخدم بشكل شائع في تحضير القهوة والشاي على متن الطائرات.وقالت إحدى المضيفات، والتي تدعى ويتني، في حديث لموقع HuffPost: "الأمر كله يتعلق بعدد مرات تنظيف الأنابيب"، موضحة أن عدم تواتر تنظيف الأنابيب من قبل كل شركة طيران يمكن أن يشكل خطرا على الصحة في ما يتعلق بجودة المياه.وأضافت: "معظم المضيفات لا يشربن ماء الصنبور أو القهوة أو الشاي"، مشيرة إلى أن المشروبات التي تحتوي على الكافيين تسبب الجفاف أيضا، وهو سبب آخر لتجنبها أثناء السفر.وتوصي ويتني أيضا بتجنب وضع الثلج في المشروبات على متن الطائرة، كونه غالبا ما يتم تجهيزها باستخدام نفس ماء الصنبور.وقال مضيفون آخرون إن شرائح اللحم والفيليه هي فئة غذائية أخرى يجب تجنبها في الرحلات الجوية، ويرجع ذلك أساسا إلى أنها دائما ما تكون مطهوة بشكل مبالغ فيه.كما أنه بشكل عام، يجب تسخين الأطباق مثل شرائح اللحم والفيليه بشكل صحيح لتجنب أي خطر للتسمم الغذائي.وأضافت ويتني أن الكحول عامل آخر "يؤثر على الجسم بشكل سلبي عندما تكون على ارتفاعات عالية"، وذلك بسبب الجفاف وانخفاض مستويات الأكسجين في الجسم أثناء الطيران، وذلك لأن الضغط الجوي في مقصورة الطائرة أقل مما اعتدنا عليه، ما يعني أن الجسم يجد صعوبة أكبر في الحصول على الأكسجين.ويمكن أن يؤدي هذا إلى الدوار، وربما يجعل المسافرين في حالة سكر أكثر على متن الطائرة مما لو كانوا على الأرض.أما بالنسبة للمعكرونة والحساء، فهي عادة ما تحتوي على نسبة عالية من الملح على متن الرحلات الجوية. وبسبب تغيرات الضغط، يحتفظ بعض الأشخاص بالمياه أثناء الرحلة، لذا فإن تناول طعام ما يحتوي على نسبة عالية جدا من الصوديوم قد يؤدي إلى تفاقم الصداع المرتبط بالجفاف، والإمساك أو التعب.وأضافت ويتني: "تنتمي بعض الوجبات الهندية أيضا إلى هذه الفئة لأنها لا تحتوي على لحوم ولكنها تحتوي على نسبة أعلى من الملح. وأي نوع من الساندويتشات التي تحتوي على لحم لذيذ بداخلها من المحتمل أن تحتوي على مستويات أعلى من الملح أيضا".أما في ما يتعلق بالأطعمة المبردة الأخرى، فقد حذر الخبراء من أنه ينبغي أيضا الحذر منها، لأنها غالبا ما لا تكون طازجة جدا عند تقديمها على متن الطائرات. RT